Лидерът на "Калашниците" е излязъл от затвора след споразумение с прокуратурата

Лидерът на групата, известна като "Калашниците", Петър В. Александров - по-популярен с прякора Пешо Калашника - е сключил споразумение с прокуратурата и вече е на свобода. Това съобщи BIRD след проверка в съдебните регистри. Според данните Александров е постигнал споразумение с държавното обвинение в началото на годината. Наложеното му наказание е било осем месеца лишаване от свобода, като към момента на одобряването му той вече е бил изтърпял значителна част от присъдата. Така през пролетта е бил освободен от затвора.

Случаят отново поставя въпроса за използването на споразуменията в наказателните производства срещу представители на организирани престъпни групи. От BIRD отбелязват, че този механизъм често е обект на критики, тъй като позволява делата да приключват без пълно съдебно разглеждане. Още: Акцията "Калашниците" в Ботунец: Масови арести (ВИДЕО)

"Калашниците"

Темата придобива допълнителна актуалност на фона на мащабната акция на МВР от последните дни, при която бяха задържани десетки лица, свързвани с групата "Калашниците". По официални данни при операцията са били арестувани 36 души.

Групата е позната на правоохранителните органи от години и неведнъж е попадала във фокуса на разследвания за различни престъпления. В общественото внимание тя се свързва и с имената на Васил и Траян Филипови - двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа на Челопешкото шосе, при която загинаха четирима души. Още: Кметът на "Кремиковци" с разкрития за проблеми с групата на "Калашниците"

В момента наказателните производства срещу братята Филипови продължават. Очаква се през тази седмица апелативният съд да се произнесе по мярката за неотклонение на Траян Филипов. Междувременно делото, свързано с мярката на Васил Филипов, все още не е започнало, тъй като той се намира в болнично заведение.