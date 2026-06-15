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5-годишно дете е в кома след инцидент в румънски басейн

15 юни 2026, 11:37 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
5-годишно дете е в кома след инцидент в румънски басейн

Петгодишно дете е хоспитализирано в тежко състояние в болница „Света Мария“ в румънския град Яш след като се е давило в общинския басейн, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Инцидентът е станал в неделя, а според представители на медицинското звено детето е хоспитализирано в интензивно отделение в кома от четвърта степен. То е поето от екипа на спешното с кардио-респираторен арест.

Незабавно са започнати реанимационни маневри, като сърдечната дейност е възобновена. Пациентът е интубиран и вентилиран, без неврологични рефлекси", се посочва в информацията.

Инциденти с удавяния 

Припомняме, че на 7 юни 2026 г. три деца са се удавили в западната ни съседка Сърбия при нелепи обстоятелстна, става ясно от материали на сръбската информационна агенция Танюг. Единият инцидент е станал в река Южна Морава в Сталац край Крушевац, когато две 15-годишни момчета се удавили, докато ловят риба. Докато се опитвали да хванат риба - младежите били завлечени от водовъртеж, пише още сръбската медия.

Същия ден 14-годишно момиче се е удавило във Велика Морава в село Доня Ливадица близо до Велика Плана. Тялото ѝ е открито от водолази на жандармерията на 7 юни, съобщава Танюг. Според първата информация, тя се е разхождала с приятелката си, а след това са плували в реката.

Преди това двама младежи бяха отнесени от силните вълни в крйбрежения албански курорт Шънджин, съобщи албанската медия albinfo.ch, позовавайки се на информация на албанската телевизия Top Channel. ОЩЕ: Трагедия: Три деца се удавиха в Сърбия при нелепи обстоятелства

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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