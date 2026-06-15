Сладки приказки срещу реалност: Какво говорят Путин и Зеленски на Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

35 минути телефонен разговор с Володимир Зеленски. 55 минути телефонен разговор с Владимир Путин. Това са официалните данни за част от вчерашния рожден ден на американския президент Доналд Тръмп. Резултатът обаче е никакъв що се отнася до това войната в Украйна най-после да стигне до справедлив край – нахлулата в суверенна държава руска армия да се изтегли и да бъде постигнат дълготраен мир, без заплаха от нова инвазия по заповед на Путин – ОЩЕ: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

В своя публикация в страниците си в социалните мрежи след разговора, Зеленски посочи, че Украйна има едно желание към Тръмп – най-после да бъде постигнат мир. "Това е най-важното нещо, което всички искаме, и е от решаващо значение американското общество да подкрепи напълно този наш украински стремеж – стремежът към достоен мир – и да ни подкрепи в защитата срещу войната на Русия. И забележките на президента Тръмп днес бяха абсолютно точни, особено по отношение на нашия Крим: превземането на Крим от Русия започна всичко, и ако тогава имаше силно лидерство, цялата тази война просто нямаше да се случи". Зеленски потвърди, че на срещата на Г-7, която започва на 16 юни, ще се срещне с Тръмп:

Путин живее в свой свят

Същевременно Владимир Путин е уверил Тръмп, че ударите с дронове на Украйна срещу важни руски обекти не влияели на фронта и нямало да променят случващото се там – нещо, което само той прокламира на висок глас, дори собствените му Z-фенове говорят усилено как украинските удари на средна дистанция отрязват руската военна логистика специално за Запорожка и Херсонска област, а Крим е в отчаяно положение. За да маскира това, Путин се срещна с воюващи уж в Запорожкото направление (Ореховското направление, точно където руската армия беше принудена в края на пролетта да се защитава и отстъпи позиции в Степногорск и Приморско – ОЩЕ: Страх: Русия сложи ПВО на небостъргач в Москва. Лъсна голяма руска лъжа за фронта (ОБЗОР – ВИДЕО) и те го увериха, че превзели село Камянско – официално потвърждение с геолокализирани видеокадри няма, както и че напредват към град Запорожие. Най-близките руски позиции до Запорожие са на над 40 километра южно от града:

Putin claimed Russian forces are gradually moving toward Zaporizhzhia and wished them “success” in the advance, Russian media showed. During the exchange, Putin asked whether troops were approaching the city, and a Russian serviceman answered in the affirmative. #Russia pic.twitter.com/6wc97PGM3Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2026

Обаче Z-блогъри като "Воевода Вещает" предупреждават, че украинските дронове от среден клас "Хорнет" вече стигат до магистралата Ростов – Таганрог в Русия и че ако така продължава, ще достигнат и до магистрали за Москва. А защо това е ключово – защото вече влизат в сила ограничения за продажба на бензин и дизел в Самара, Нижни Новгород, Удмуртия, Казан, Чебоксари, Уляновск и Кузбас. Обикновено, ограничението е 20 литра бензин на превозно средство, 40 литра за дизел, 200 литра дизел, ако си юридическо лице – така е по бензиностанции на веригата "Татнефт", информират NewsNN и известният руски бизнес ежедневник "Комерсант", които посочват конкретно Нижни Новгород, Самара и Удмуртия. “Комерсант“ твърди, че такива проблеми има в Санкт Петербург, Москва, Московска област, Казан, Чебоксари, Уляновск. Министерството на промишлеността и търговията на Кузбас потвърди, че цените на бензина може да се повишат и да бъдат въведени ограничения за продажба на гориво на някои бензиностанции в региона:

Russian milbloggers say Ukrainian "Hornet" drones have started cutting logistics on the Rostov-Taganrog highway, the same way they did with the Taganrog-Dzhankoi land corridor to Crimea. Next up is the M4 "Don," the federal highway running… https://t.co/Ddyi7TJPck pic.twitter.com/ggbgLrOAQX — WarTranslated (@wartranslated) June 14, 2026

Situation at the gas stations in occupied Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/lyVgUu5kZ6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2026

За капак назначеният точно от Путин уж губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, който е бил кмет на Херсон между 2002 и 2012 година, призна, че тази нощ Украйна е атакувала и пак е повредила Чонхарския мост и моста, свързващ Геничевск с полуостров Арбатска стрелка. Всичко това са подстъпите от континентална Украйна към Кримския полуостров. Украинското партизанско движение "Атеш" съобщи в канала си в Телеграм, че Руският черноморски флот мисли да махне щабквартирата си от Севастопол в Новоросийск, Краснодарския край, защото украинските удари вече съсипват тотално руската военна логистика. По информация на "Атеш", някои високопоставени руски офицери вече преместват семействат си и продават имущество в Севастопол:

Още - Путин е уверил Тръмп и че е готов да се срещне със Зеленски, но само в Москва – нещо, което украинският президент категорично не приема и вече многократно предложи алтернативи за среща като Турция и Швейцария.

Междувременно CNN публикува репортаж, в който посочва, че Русия ударно вдига еднократните премии да подпишеш професионален договор за влизане в руската армия и въпреки това не може да компенсира загубите си на бойното поле в Украйна. Еднократните премии стигат до 80 000 долара, има и пакети за опрощаване на кредити от до 140 000 долара и въпреки това желаещите да отидат да се бият за болните амбиции на Путин не се увеличават – през първото тримесечие има спад от поне 20% на годишна база на новите професионални руски войници. Москва все повече разчита на бивши затворници, мигранти и чуждестранни новобранци, тъй като загубите на войници остават около 30 000-35 000 души на месец, при това убити.

Един от най-големите критици сред Z-кореспондентите в лицето на Владимир Романов публикува в канала си в Телеграм твърдение, че в руската армия има предатели, които дават на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) координати за удари по важни руски обекти. "Например, преди около месец в оперативния отдел на 8-ма армия беше идентифициран предател. Той официално поискал информация за наблюдателни пунктове и командни пунктове, след което я предал на врага, който веднага атакува тези точки", твърди Романов. И добавя, че продължават лъжите какво е под руски контрол на хартия и какво е в действителност – конкретно той дава пример с Мало Райско, в направлението при Константиновка.

В Украйна вече тема на медиите (като "Украинская правда") са и твърдения от Брюксел, цитирани от AFP, че Китай е тренирал и обучавал руски войници, които след това са отишли да се бият в Украйна. Die Welt цитира секретни документи, според които обучението е било как да се ползват дронове и как да се работи с оборудване за електронно заглушаване. Става въпрос за стотици войници – очаква се днес, 15 юни, този въпрос да бъде официално обсъден на Съвета на външните министри на ЕС. А междувременно, в Приморския край на Руската федерация отвори врати военно-патриотичен лагер за тийнейджъри, наречен "Щурмовак". Там деца се обучават в основи на военната подготовка, включително как да боравят с дронове. Има срещи с "ветерани от войските за противовъздушна отбрана" и екскурзии до авиационно военно поделение за "кариерно ориентиране". Подобни програми се предлагат и в други региони. В Перм частен лагер провежда сесия, наречена "Щурмовак", за деца на възраст от 8 до 17 години: тактическо обучение "в сгради и на терен", стрелба, камуфлаж и евакуация на ранени. На въпрос от руския опозиционен информационен канал ASTRA "Безопасно ли е?", организаторите отговарят, че дейностите им са "за деца, а не за специални части" (СНИМКИ).

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

34 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 14 юни е имало 213 бойни сблъсъка спрямо 229 на 13 юни. Руснаците са хвърлили 244 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 147 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3131 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 130 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9752 FPV дрона, което е с около 560 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

30 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление съгласно официалната украинска информация. Още 15 са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но нито една в направлението от Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление). Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че два дни поред руснаците щурмуват при село Закитно и губят много бронирана техника и войници, защото им е важно да пробият в Славянското направление, към Крива Лъка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 23 руски пехотни атаки, докато в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област – само 1. В Лиманското направление са станали 17 руски пехотни атаки, а в Славянското, което е съседно от юг – 10.

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