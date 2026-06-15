Ботев Пловдив прати оферта на любимец на Сектор Б, „канарчетата“ се разделиха с трима чужденци

Ботев Пловдив иска да привлече един от големите любимци на феновете на Левски в последните години. Става въпрос за офанзивния полузащитник Георги Миланов, който преди дни се раздели с румънския Динамо Букурещ. Това разкри финансовият благодетел на „канарчетата“ Илиян Филипов. Той говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че клубът вече е пратил оферта на 34-годишния халф. Бизнесменът също така коментира назначението на Станислав Генчев за треньор, както и целите пред „жълто-черните“.

Междувременно стана ясно, че Ботев Пловдив се е разделил с трима от чуждестранните футболисти в състава. Това са Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва. Ръководството на „канарчетата“ съобщи, че техните договори са прекратени по взаимно съгласие.

Георги Миланов е свободен агент

„Покрай Световното първенство целият пазар се движи доста бавно. Имаме нужда от още трима футболисти, но на този етап няма нищо конкретно. Търсим ги, преговаряме. Не сме водили разговори с Жоел Цварц. Той си е играч на Локомотив. Така че трябва да се свържем първо с тях. Има договор за още една година. Няма да крия, че сме разговаряли с Георги Миланов. Момчето иска още малко време за почивка. Последният му мач с Динамо Букурещ беше на 30 май. Отправили сме му предложение. Топката е при него“.

„Доколкото знам, има интерес към него и от ОАЕ. Там пазарът е доста по-различен. Надяваме се да избере Ботев. Все пак 11 години вече е бил на гурбет, дано завръщането в България да надделее. Нашата оферта сме я дали, от него си зависи. Имахме много позитивен разговор с него. Той познава клуба и го харесва. На възраст е, на която може да има още 3-4 години активен футбол и ще се чувства добре при нас. Имаме и публика, и условия, така че защо да не завърши кариерата си в Ботев.

Изборът на Станислав Генчев и целите пред Ботев

„Изборът на Станислав Генчев не се случи бързо. Имахме и други опции за треньор. Но първо, със Станислав Генчев се познаваме доста отдавна. Второ, зная методите му на работа и това може би надделя. Зная какъв човек е. Той е изключителен мъжкар. Работи много добре. Ще ви кажа един пример. На първата тренировка в петък бе първият наставник, който излезе с дъска на терена. Един простичък пример, който ми направи сериозно впечатление. Той държи дисциплината в съблекалнята, което е едно от най-важните неща. Тактически добре играят всичките му отбори, така че се надявам с него да имаме успехи през новото първенство“.

„Ще гоним челната четворка за мачове в Европа догодина. Това ни е амбицията за този сезон. Знаем, че ще е трудно в конкуренцията на ЦСКА, Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948, Арда също правят хубава селекция. Битката ще е сериозно, но това е добре за конкуренцията. Тя ражда качеството. Ние ще се радваме да има силен Локомотив, за да има и силен Ботев. За нас е важно да ги има и двата отбора в Първа лига. През изминалия сезон имаше две дербита и в плейофите, което беше хубаво“, заяви Илиян Филипов.

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