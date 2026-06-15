Войната в Украйна:

Програма на мачовете днес на Световното първенство – 15.06.2026

15 юни 2026, 9:58 часа 392 прочитания 0 коментара

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е в разгара си. Вече се изиграха 12 двубоя от надпреварата, а днес ни очаква нова серия много любопитни двубои. Именно днес един от основните фаворити за титлата – Испания стартира своето участие на най-големия международен футболен форум. По-късно пък Белгия ще се изправи срещу силния отбор на Египет.

Ден 5 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Испания има наглед лесен първи съперник на Световното първенство по футбол. Момчетата на Луис де ла Фуенте ще се изправят срещу непретенциозния състав на Кабо Верде. „Ла Фурия“ е сочен за твърд фаворит в срещата, въпреки че някои от основните играчи на иберийците се бориха с контузии в последните седмици.

Белгия пък ги очаква много тежък мач срещу Египет. „Червените дяволи“ винаги са разполагали с много качествени футболисти, но „златното“ им поколение от преди няколко години вече е в миналото. От своя страна Египет е един от най-силните африкански тимове и винаги може да изненада съперника.

Национален отбор по футбол на Белгия

В колко часа започват мачовете от ден 5 на Мондиал'26?

Двубоят между Испания и Кабо Верде е тази вечер като ще започне в 19:00 часа българско време. Срещата ще се играе на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта. В 22:00 часа стартира мачът между Белгия и Египет, който ще се проведе на стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл.

Кои телевизии ще предават двубоите от ден 5 на Мондиал'26?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Мачовете от ден 5 на Световното първенство по футбол ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчат срещите между Испания и Кабо Верде и между Белгия и Египет са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Пълни резултати от Световното първенство по футбол 2026 - дойде головото зрелище (ОБНОВЕНА)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания отбор Белгия отбор Световно първенство по футбол 2026 Египет отбор Кабо Верде отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес