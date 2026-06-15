Програма на мачовете днес на Световното първенство – 15.06.2026

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е в разгара си. Вече се изиграха 12 двубоя от надпреварата, а днес ни очаква нова серия много любопитни двубои. Именно днес един от основните фаворити за титлата – Испания стартира своето участие на най-големия международен футболен форум. По-късно пък Белгия ще се изправи срещу силния отбор на Египет.

Ден 5 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Испания има наглед лесен първи съперник на Световното първенство по футбол. Момчетата на Луис де ла Фуенте ще се изправят срещу непретенциозния състав на Кабо Верде. „Ла Фурия“ е сочен за твърд фаворит в срещата, въпреки че някои от основните играчи на иберийците се бориха с контузии в последните седмици.

Белгия пък ги очаква много тежък мач срещу Египет. „Червените дяволи“ винаги са разполагали с много качествени футболисти, но „златното“ им поколение от преди няколко години вече е в миналото. От своя страна Египет е един от най-силните африкански тимове и винаги може да изненада съперника.

В колко часа започват мачовете от ден 5 на Мондиал'26?

Двубоят между Испания и Кабо Верде е тази вечер като ще започне в 19:00 часа българско време. Срещата ще се играе на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта. В 22:00 часа стартира мачът между Белгия и Египет, който ще се проведе на стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл.

Кои телевизии ще предават двубоите от ден 5 на Мондиал'26?

Мачовете от ден 5 на Световното първенство по футбол ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчат срещите между Испания и Кабо Верде и между Белгия и Египет са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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