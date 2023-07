Емблематичен капитан на Атлетико Мадрид прекрати кариерата си (ВИДЕО)

Централният бранител записа 627 мача, вкара 38 гола и спечели 10 титли, включително два трофея от Лига Европа и три Суперкупи на УЕФА с екипа на "дюшекчиите". "Решението може да изглежда изненадващо, но го обмислях от известно време. Сега има други приоритети. Семейството ми е в Уругвай и наскоро станах баща, искам да си почина и да се насладя на други неща", каза Годин.

ОЩЕ: Бивш играч на Левски окачи бутонките, ще става треньор в ЦСКА 1948

Diego Godín played the last game of his professional career today.



A Charrúa legend bids farewell. pic.twitter.com/JnSZv88YB4