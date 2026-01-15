Европейски колос отнесе разгромна загуба и преживя исторически срам

Европейският футболен колос Аякс претърпя разгромна загуба с 0:6 от АЗ Алкмаар като гост на осминафиналите за Купата на Нидерландия. По този начин тимът допусна най-голямото си поражение в турнира от близо един век. Трой Парът реализира хеттрик във вратата на 20-кратния носител на трофея, а по едно попадение добавиха още Пер Копманейрс, Кийс Смит и Ибрахим Садик. Червен картон от гостите получи Оуен Вайндал в 66-ата минута.

АЗ Алкмаар отнесе Аякс с 6:0 за Купата на Нидерландия

Грандът от Амстердам губи с този резултат за втори път в последните сезони, след 0:6 като гост срещу Фейенорд в шампионата през 2024 година. "Бяло-червените" се представят неубедително и в шампионата, изоставайки с 16 точки от лидера ПСВ Айндховен. Аякс има исторически най-голямо поражение в клубната история с 0:7 срещу Енсхедезе Бойс в турнира за националната купа през 1927 година.

What a finish from Troy Parrott to get his and AZ’s second against Ajax! 😮‍💨🇮🇪 pic.twitter.com/baRH4iM6Xl — Rep of Ireland Player Tracker (@reptracker) January 14, 2026

Иначе Аякс е 36-кратен шампион на Нидерландия, като е печелил Купата на страната общо 20 пъти - и в двете рекордьор по отличия. Тимът е и четирикратен шампион на Европа, като три от трофеите са в поредни години - 1971, 1972 и 1973, а четвъртата идва през 1995 г.

Още спортни новини четете в Actualno.com!