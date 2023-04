Феновете на Юнайтед скандират: Хари Кейн, ще се видим през юни (ВИДЕО)

Секторът с гостуващи фенове на стадион „Тотнъм Хотспър Стеидиъм“ подсказаха на ръководството на Юнайтед кого искат да видят с екипа на тима. По време на двубоя със „шпорите“ привържениците на „червените дяволи“ започнаха да скандират: „Хари Кейн, ще се видим през юни“.

"Harry Kane see you in June" chants Manchester United fanspic.twitter.com/4BnBw2mRDX