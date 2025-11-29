Спорт:

Фуфу игра като титуляр при важен успех на Оксфорд над тим от челните позиции в Чемпиъншип

Българският национал по футбол Филип Кръстев стартира като титуляр при успеха на своя Оксфорд Юнайтед с 2:1 над един от силните отбори в Чемпиъншип Ипсуич Таун. В двубой от 18-я кръг на втория ешелон на Англия креативният халф изигра 76 минути. С победата “студентите” се измъкнаха от зоната на изпадащите, докато “трактористите” пропуснаха възможността да се изравнят с втория Стоук Сити.

Марк Харис откри резултата в средата на първото полувреме, възползвайки се от грешка на гостите при разиграване. При първия му изстрел противниковия вратар се намеси, но при втория нямаше прошка. В началото на втората част Лийф Дейвис засече по красив начин центриране от корнер, за да възстанови паритета.

Последваха няколко интересни положения и пред двете врати. Кръстев напусна терена около четвърт час преди да изтече редовното време, като беше заменен от 22-годишния ирландски халф Тейлър Гудръм. Миг по-късно Оксфорд организира скорострелна контраатака, завършена успешно от Пжемислав Плачета за 2:1. До края на срещата стражът на "студентите" направи нужното, за да съхрани победата.

Така Оксфорд вече е извън зоната на изпадащите с общо 18 точки на 21-вото място. Ипсуич от своя страна е четвърти с 27. В следващия си мач отборът на Филип Кръстев ще играе с тима на Суонзи, който също гравитира около зоната на изпадащите във второто ниво на английския футбол. Този мач предстои на 6-и декември (събота) от 17:00 часа българско време.

