Футболист на Барселона става съотборник на Илия Груев?

20-годишният швед Руни Барджи се присъедини към Барселона през лятото за 2.5 милиона евро от датския Копенхаген. „Фихаес“ съобщи, че ръководството на Лийдс, където играе Илия Груев, обмисля да опита да привлече крилото. Откакто пристигна на „Камп Ноу“ младокът е изиграл 263 минути за клуба, разпределени в 10 мача. За времето си на терена, той вкара 1 гол и записа 2 асистенции, като така постепенно се интегрира в системата на новия си клуб.

Лийдс иска Руни Барджи под наем

От Лийдс обмислят да изпратят оферта, с която да привлекат Барджи под наем. Ръководството на Барселона би било заинтересовано от такъв вариант, тъй като това ще даде възможност на крилото да получи повече време на терена и да се развие в най-доброто първенство в момента. За Лийдс това също би била добра сделка, тъй като те ще се борят да не изпаднат от елита на Англия и играч от по-висококласен отбор ще им бъде от полза.

Лийдс е шести по най-малко отбелязани голове

Йоркширци са на 16-то място във Висшата лига, като спечелиха 15 точки в 15 мача – 4 победи, 3 равенства и 8 загуби. Освен всичко, те са и 6-тият по най-малко отбелязани голове отбор. Играчите на Лийдс са отбелязали 19 гола в първите 15 мача, а по-малко от тях имат само Евертън (18), Уест Хям (17), Бърнли (16), Нотингам Форест (14) и Уулвърхямптън (8). Наем на играч от отбор с класата на Барселона би бил освежаващ за атаката на „розите“ и ще им даде повече възможности за ротации в хода на дългия сезон.

