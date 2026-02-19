Футболист на Реал Мадрид с интересен ход извън терена

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа направи интереса инвестиция. Това е нова крачка в неговата кариера, но извън терена. Белгиецът стана един от собствениците на отбора от втората дивизия на френския футбол Льо Ман, след като влезе в NxtPlay Capital. Компанията има миноритарен дял в клуба, който се управлява от бразилския инвестиционен фонд OutField. Така Куртоа стана партньор с други световни звезди от различни спортове.

Льо Ман има шанс за промоция в Лига 1

Самият клуб Льо Ман не е кой да е отбор от френската втора дивизия. Той е в местата, които осигуряват място на плейофи за влизане в Лига 1. По-точно тимът е на 5-та позиция след изиграването на 23 мача, в които спечели 39 точки – 10 победи, 9 равенства и 4 загуби. Освен всичко, до последната среща, Льо Ман беше непобеден в 20 мача. При визитата си на Монпелие, на 14 февруари, отборът загуби с 2:4.

Още: Реал Мадрид най-накрая излезе с позиция за расисткия скандал с Винисиус

Новак Джокович също има акции в клуба

Тибо Куртоа се присъединява към други големи спортисти, които имат дял от акциите на клуба. Само от лятото на 2025 г. три големи имена закупиха част от отбора. Легендата на тениса Новак Джокович беше един от тях, като след него се присъединиха и пилотите от Формула 1 Фелипе Маса и Кевин Магнусен. Те двамата имат пряка връзка с град Льо Ман, където се провежда 24-часовото автомобилно състезание.

Още: Специалист разкри какво е казал Винисиус по време на расисткия скандал