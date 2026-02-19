ПАОК падна без Десподов, Нотингам Форест победи Фенербахче в Лига Европа (РЕЗУЛТАТИ)

След като изгледахме първите мачове от елиминационната фаза на Шампионска лига, Лига Европа също се завърна на сцената. Днес, на 19 февруари, имахме възможността да наблюдаваме първите мачове от плейофния кръг на втория по сила евротурнир. ПАОК загуби като домакин на Селта Виго, като за "черните орли" липсваше българското крило Кирил Десподов. От своя страна, Нотингам Форест успя да надвие Фенербахче с класически резултат в Турция.

ПАОК без Десподов загуби от Селта Виго у дома

ПАОК прие Селта Виго, като се надяваше, подобно на Лудогорец, да вземе нещо от испанския отбор на родна земя. За жалост на феновете, "черните орли" не успяха да постигнат целта си, като допуснаха два гола още през първото полувреме. Яго Аспас откри резултата в 34-тата минута, а Светберг удвои малко преди почивката. ПАОК, който е без Кирил Десподов, след като капитанът на българския национален отбор се контузи, върна едно попадение през второто полувреме, но то не беше достатъчно. Мачът завърши при резултат 2:1 в полза на Селта Виго.

Нотингам Форест победи Фенербахче с класически резултат

В съседна Турция Фенербахче не се представи по-добре. Истанбулският гранд посрещна отбора от Висшата лига Нотингам Форест. "Червените" играха комфортно през целия мач, въпреки че не владяха топката през повечето време. Мурило откри още в 20-тата минута, а в 34-тата Игор Жезус удвои. Всякакви надежди на Фенербахче за обрат бяха сломени от Морган Гибс-Уайт, който направи резултата 3:0 в 50-тата минута. Нотингам Форест затвори добре мача и той завърши с класически резултат 3:0 в полза на "червените".

Резултати от ранните мачове в Лига Европа - 19.02.2026 г.

Бран 0:1 Болоня

Динамо Загреб 1:2 Генк

