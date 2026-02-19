Скръбна вест: почина знаков треньор, положил основите на европейски шампион

Скръбна вест бързо обиколи футболния свят. Немският треньор Сеп Пионтек е починал на 85-годишна възраст след кратко боледуване. Той е един от знаковите национални селекционери, като в официалното съобщение той е определен като най-влиятелния треньор на Дания в историята. Германецът води „червения динамит“ дълги години, като поставя основите на отбора, спечелил Европейското първенство през 1992 г.

Сеп Пионтек играе за Вердер Бремен, а след това става треньор на отбора

Освен че е легенда на датския футбол, Сеп Пионтек е считан и за най-известния германец в Дания. В активната си кариера на футболист той играе като защитник за Вердер Бремен, с който печели Купата на Германия през 1961 г. и Бундеслигата през 1965 г. Тежка контузия прекратява кариерата му и той взима треньорски лиценз. Започва работа във Вердер, след което преминава и през Фортуна Дюселдорф. Излиза за малко от немския футбол, като води националния отбор на Хаити, а след това се присъединява към Санкт Паули.

Сеп Пионтек поставя основите на европейския шампион Дания

През 1979 г. става национален селекционер на Дания и остава начело на тима чак до 1990 г. през този период той вдига нивото на отбора до такава степен, че той получава прозвището си „червения динамит“. През 1984 г. Дания, начело със Сеп Пионтек, стига до 1/2-финал на европейското първенство. А две години по-късно Пионтек класира датчаните на първо световно първенство и стига до 1/8-финалите. „Червения динамит“ прави най-голямото си постижение 2 години след като Пионтек вече не е начело – печели Европейското първенство през 1992 г. Но германецът несъмнено е поставил основите на онзи отбор.

След като оставя Дания, Сеп Пионтек води националния отбор на Турция и Бурсаспор, датските Олборг и Силкеборг и завършва кариерата си в представителния тим на Гренландия през 2004 г.

