Реал Мадрид най-накрая излезе с позиция за расисткия скандал с Винисиус

Във вторник, на 17 февруари, се разигра грозна сцена в плейофния мач от Шампионска лига между Бенфика и Реал Мадрид. Винисиус Жуниор, който отбеляза единствения гол в срещата, беше въвлечен в пореден расистки скандал. Младият футболист на Бенфика Джанлука Престиани вдигна фланелката над устата си и каза нещо на бразилеца. Крилото веднага отиде при съдията и каза, че 20-годишният аржентинец го е нарекъл „маймуна“.

Реал Мадрид: „Предоставихме на УЕФА всички налични доказателства“

В часовете след двубоя скандалът предизвика множество полемики, като дори специалист по четене по устни разкри какво е казал Винисиус. Сякаш само Реал Мадрид не беше заявил мнението си по случая, но вече и от „кралския клуб“ излязоха с позиция: „Реал Мадрид съобщава, че днес предостави на УЕФА всички налични доказателства относно инцидентите, случили се миналия вторник, 17 февруари, по време на мача от Шампионска лига, който нашият отбор изигра в Лисабон срещу Бенфика.

Още: Бенфика обръща фронта: футболистът, обвинен в расизъм, всъщност е жертвата

„Реал Мадрид благодари за единодушната подкрепа“

Нашият клуб активно си сътрудничи с разследването, започнато от УЕФА след неприемливите епизоди на расизъм, преживени по време на въпросния мач. Реал Мадрид благодари за единодушната подкрепа и обичта, които нашият играч Винисиус Жуниор получи от всички сфери на световния футбол. Реал Мадрид ще продължи да работи в сътрудничество с всички институции за изкореняване на расизма, насилието и омразата в спорта и в обществото“.

Още: "В мишената": Ще продължи ли Лудогорец в Европа и кой ще вземе българските дербита? (ВИДЕО)