Интер се оправда за издънката в Шампионска лига

Вчера, на 18 февруари, станахме свидетели на една от най-големите изненади в Шампионската лига през настоящия сезон. В един от плейофните сблъсъци Интер беше гост на Бодьо/Глимт в Норвегия. Гостите постигнаха впечатляваща победа с 3:1, с която направи реванша за „нерадзурите“ много по-сложна задача, отколкото на отбора от Милано му се искаше. От Интер още преди мача са пуснали оплакване до УЕФА за терена на домакините, но това не им попречи да се оправдаят с него и след срещата.

Теренът на Бодьо/Глимт е с изкуствена настилка

На стадиона на Бодьо/Глимт теренът е с изкуствена трева. В евротурнирите рядко се допускат такива настилки, но има и други примери – теренът на швейцарския Йънг Бойс. Преди началото на двубоя от Интер са подали оплакване към УЕФА за изкуствената настилка, като са заявили, че за тях това не е нормален терен за провеждане на срещи от такова високо ниво. Но жалбите са останали неуважени и не са получили почти никакво внимание.

Изкуственият терен е основна причина за загубата на Интер

Това допълнително е раздразнило „нерадзурите“, които са били бесни след края на двубоя. От ръководството на италианския гранд са били категорични, че лошото състояние на изкуствения терен и самата настилка са били сред виновниците Интер да загуби от Бодьо/Глимт. Освен това, капитанът на „нерадзурите“ Лаутаро Мартинес и един от футболистите в най-добра форма Пьотр Зиелински са с травми след двубоя. Реваншът ще се изиграе на 24 февруари, вторник, от 22 ч. българско време.

