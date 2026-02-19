Войната в Украйна:

Две големи изненади в Лига на конференциите: Отбори от топ първенствата на Европа се издъниха

19 февруари 2026, 22:21 часа 368 прочитания 1 коментар
Ноа поднесе изненада в първите срещи от плейофния кръг на турнира Лига на конференциите. Арменският отбор надделя с минималното 1:0 у дома срещу тима от първенствата в Европа АЗ Алкмаар. Оганес Амбарцумян отбеляза единственото попадение в началото на втората част и шокира гостуващите нидерландци. Това обаче не беше единственият неочакван резултата в третата по сила надпревара на Стария континент.

АЗ Алкмаар и Кристъл Палас стъпиха накриво

Елитният английски отбор Кристъл Палас завърши наравно 1:1 при гостуването на босненския Зрински. Нападателят на "орлите" Исмаила Сар откри резултата в 44-тата минута, а домакините от Мостар изравниха с попадение на крилото Карло Абрамович в началото на втората част. Реваншът е на 26 февруари в Лондон.

Лех Познан взе преднина след успех с 2:0 като гост срещу финландския Куопио. Антони Козубал и Теофик Исмаил бяха точни за поляците. В друга среща от турнира Сигма Оломоуц (Чехия) и Лозана (Швейцария) завършиха 1:1 и оставиха развръзката за реванша след седмица.

Плейофен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите, първи срещи

КуПС Куопио (Финландия) - Лех Познан (Полша) - 0:2

Ноа (Армения) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 1:0

Сигма Оломоуц (Чехия) - Лозана (Швейцария) - 1:1

Зрински (Босна и Херцеговина) - Кристъл Палас (Англия) - 1:1

Джем Юмеров
