Футболна легенда, модна икона, бизнес акула – а сега и борец срещу оплешивяването

Кристиано Роналдо - име, което е синоним на футболна легенда. Но португалската супезвезда е нещо повече от това, пише Sportlive.bg. Роналдо е модна икона. Бизнес акула. И дори борец срещу оплешивяването. Защото сега Кристиано се опитва да разшири финансовата си империя с центрове за трансплантация на коса в Рияд, а това неимоверно ще увеличи богатството му, за което вече стана ясно, че е над 1 милиард долара - първият футболист милиардер в историята.

Макар и да е милиардер, нюхът на Роналдо да прави пари остава. Идеята за клиника за присаждане на коса стои от години. Още през 2019-та той откри такава клиника в Мадрид. "Да имаш коса е по-добре, отколкото да нямаш. Но най-важното е здравето", каза тогава Роналдо. И изглежда, че този бизнес наистина е доходоносен, тъй като сега Роналдо го разширява с клиника и в Близкия изток. А амбицията му е да създаде още поне 15 клона по света.

Марката CR7 работи на пълни обороти, като продава продукти в над 100 държави. От бельо и парфюми до аксесоари. Кристиано знае как да прави пари, но и знае как да ги харчи. Повече за богатството на Роналдо, неговите бизнеси и за какво харчи парите си - четете в статията на Sportlive.bg! 

