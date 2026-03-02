Реал Мадрид наруши тишината: ще легне ли Мбапе под ножа?

Преди около седмица контузията на суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се влоши значително и той не можа да вземе участие в мача на „кралете“ срещу Бенфика в Шампионска лига. От тогава не е ясно какво е състоянието на французина. „Белите“ най-накрая излязоха със становище по случая, но феновете им със сигурност има от какво да се притесняват. Все още не се знае кога точно Килиан Мбапе ще се завърне на терена.

Килиан Мбапе няма да се оперира

По първоначална информация се знаеше, че Килиан Мбапе е имал контузия в коляното, лекувал я е по консервативния начин и сам е преценявал дали ще може да играе. Французинът отказвал да се оперира, защото това може да му попречи на пълноценното участие на Мондиал 2026. Реал Мадрид най-накрая излезе с конкретна информация за контузията на Мбапе.

„Потвърди се диагнозата навяхване на лявото коляно“

В нея се казва, че той се е прегледал в родината му и решението да се лекува по консервативния начин се е оказало правилно: „След изследванията, направени на нашия играч Килиан Мбапе от френски специалисти под наблюдението на медицинския щаб на Реал Мадрид, се потвърди диагнозата навяхване на лявото коляно и правилността на консервативното лечение, което се прилага. Състоянието му остава под наблюдение“.

