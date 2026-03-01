Правителството на Гюров:

Защитниците на Арсенал блестят в лондонското дерби, бърз червен картон затрудни Челси

Арсенал постигна изключително ценен успех с 2:1 над Челси в дербито от 29-ия кръг на Висшата лига. На "Емирейтс" централният защитник Габриел Магаляеш комбинира с партньора си в отбрана Уилиам Салиба, който откри резултата в средата на първото полувреме. Малко преди почивката левият бек на "топчиите" Инкапие си отбеляза автогол. В 66-ата минута десният бранител Тимбер отново изведе "артилеристите" напред, след което Педро Нето си изкара два бързи жълти картона.

При първото по-интересно положение Субименди стреля в аут. В десетата минута Сар пропусна добра ситуация за гостите. Малко по-късно Санчес се намеси при прехвърлящ удар на Езе. В 21-вата минута Магаляеш отклони центриране от корнер към Салиба, който изведе Арсенал напред. В края на полувремето Райс игра с ръка, отклонявайки опасно към собствената си врата. Давид Рая обаче реагира. Странното е, че ВАР не се намеси за дузпа.

В добавеното време на първата част Инкапие си вкара автогол при корнер за Челси. След почивката Рая изби шут на Фернандес и се намеси при опасен изстрел с глава на Педро. В 56-ата минута Палмър серазмина с попадение. Пропуските на "сините" бяха наказани от Тимбер в 66-ата минута. Бранителят засече подаване на Райс от корнер за 2:1, а тимът на Артета за пореден път показа колко силен коз са ъгловите удари.

Малко по-късно Нето си изкара два бързи жълти картона и остави гостите с 10 души на терена. До края на мача Санчес се справи с изстрел на Езе, а Давид Рая блесна с рефлекс в 93-тата минута, когато плонжира удар на Гарначо.

