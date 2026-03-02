Висшата лига се подигра на бедстващия Тотнъм

Скандал се заформи около Висшата лига на Англия, която беше принудена да изтрие свой пост в социалните мрежи, с който се подиграваше на изпадналия в криза Тотнъм. Ръководството на тима изрази открито и остро възмущение след случаката, което доведе до навременната реакция на лигата.

Негативна серия за Тотнъм и подигравки от страна на Висшата лига

Загубата на Тотнъм от Фулъм, воден от Марко Силва, с 1:2 е причина за инцидента. В своя официален профил в платформата X Висшата Лига сподели видео от мача, в което вратарят на „шпорите“ Гулиелмо Викарио изпълнява свободен удар, изпращайки топката директно извън страничната линия.

Este es un tweet que subió la Premier League en su cuenta oficial de X.



En el, se burlan y se mofan del Tottenham y de un error de Vicario, si, la cuenta OFICIAL.



El odio que le tienen al club es increible, ojalá la directiva haga respetar la institución.



INACEPTABLE pic.twitter.com/ku2910OCcU — WanderTHFC (@WndTHFC) March 2, 2026

Публикацията беше съпътсвана от иронични надписи като "Точно както беше планирано" и "Интересен свободен удар на Викарио", придружени от смеещи се емотикони. Това доведе до вълна от критики от феновете на Тотнъм, които обвиниха организацията, за това, че се подиграва на един от собствените си клубове.

Daily Mail съобщава, че от ръковдстово на Тотнъм "шегата" не е приета добре и това довежда до алармирането на отговорните лица във Висшата лига. От клуба признават, че могат да приемат критиките по отношение на разочароващия сезон, но не и подобно отношение от самата надпревара, в която участват.

В резултат на това поста, който събра стотици хиляди гледания в официалния акаунта на лигата с близо 45 милиона последователи, беше изтрит сутринта на 2 март. Тотнъм се намира в изключително деликатен момент, тъй като са застигнати от спортна криза. Те са едва на 4 точки от зоната на изпадащите и вече са в серия от 4 поредни поражения. Загубата от Фулъм беше и техният 10 мач без победа във Висшата лига.

След мача с Фулъм новият мениджър Игор Тудор, който замени Томас Франк миналия месец, отправи остри критики към отбора си. Видимо разочарован, хърватският специалист не спести думи.

"Това е сложна ситуация, много проблеми, Трябва да намерим гласовете вътре във всеки от нас. Нуждаем се от повече характер. Нуждаем се от повече воля за реакция. Така че, една невероятна ситуация. Невероятна."

