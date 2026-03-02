Нов мениджър скочи на съдиите в Англия

Любопитно:

02 март 2026, 21:50 часа 288 прочитания 0 коментара
Новият треньор на Тотнъм Игор Тудор застана начело на „шпорите“ с една цел – да ги спаси от изпадане във второто ниво на английския футбол. За момента той е водил лондончани в два мача, като загуби и двата – с 1:4 от Арсенал и с 1:2 от Фулъм. Последната среща беше от 28-мия кръг на Висшата лига и мениджърът обвини съдиите за поражението на „Крейвън Котидж“.

Игор Тудор: „Това е голяма съдийска грешка“

Тудор има претенции за нарушение в атака при първия гол на Фулъм: „Техният първи гол променя ситуацията на терена. Това е голяма съдийска грешка. Няма никаква последователност с миналата седмица. Това, което се случи днес, е невъобразимо. Най-важното нещо е последователността при решенията – трябва да разберат, че дори да е леко докосване, когато не гледа топката, трябва да е нарушение. Той (Хименес) си спечели предимство и те вкараха. Тези нарушения трябва да се свирят.

Игор Тудор

„Хименес не мислеше за топката“

Не харесах съдията днес, свиреше само за домакинския отбор. Не се чувствах комфортно с него. Всички решения бяха в тяхна полза. Той не разбира футбола, няма чувство за това кое е правилно и кое не. Хименес не мислеше за топката, а мислеше как да измами, бутна противника си, а това трябва да нарушение. 99 от 100 души ще кажат, че е такова, толкова е очевидно“. В момента Тотнъм, който е част от традиционния топ 6 на Висшата лига, се намира на 16-та позиция с 4 точки над зоната на изпадащите.

