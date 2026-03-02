Проблем за Слот: Травма продължава да мъчи звезда на Ливърпул, аут е за още два мача

Мениджърът Арне Слот очаква Ливърпул да бъде без плеймейкъра Флориан Вирц в предстоящите два мача с Уулвърхемптън през тази седмица. Двата отбора ще се срещнат в английското първенство по футбол във вторник, а през уикенда ще играят и в ФА Къп, като и в двата случая „червените“ ще бъдат гости.

Флориан Вирц има контузия в гърба

Вирц пропусна победите над Нотингам Форест и Уест Хем заради травма в областта на гърба и ще отсъства в още поне два двубоя.

„Няма нищо по-различно днес от това, което казах и събота. Утрешният мач идва твърде скоро за него, а това може и да важи за следващия през уикенда. Ще видим как ще се развият нещата. Надяваме се той да бъде на наше разположение следващата седмица, а по възможност и по-рано. Може би пък ще отнеме повече време, никой не знае“, каза Слот, цитиран на клубния уебсайт.

Ливърпул е пети в класирането на английското първенство по футбол десет кръга преди края на сезона. Шампионите се надпреварват с Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Челси за третото място, като в момента изостават с три точки от „червените дяволи“.

