Любопитно:

Проблем за Слот: Травма продължава да мъчи звезда на Ливърпул, аут е за още два мача

02 март 2026, 12:47 часа 303 прочитания 0 коментара
Проблем за Слот: Травма продължава да мъчи звезда на Ливърпул, аут е за още два мача

Мениджърът Арне Слот очаква Ливърпул да бъде без плеймейкъра Флориан Вирц в предстоящите два мача с Уулвърхемптън през тази седмица. Двата отбора ще се срещнат в английското първенство по футбол във вторник, а през уикенда ще играят и в ФА Къп, като и в двата случая „червените“ ще бъдат гости.

Флориан Вирц има контузия в гърба

Вирц пропусна победите над Нотингам Форест и Уест Хем заради травма в областта на гърба и ще отсъства в още поне два двубоя.

Флориан Вирц Ливърпул

„Няма нищо по-различно днес от това, което казах и събота. Утрешният мач идва твърде скоро за него, а това може и да важи за следващия през уикенда. Ще видим как ще се развият нещата. Надяваме се той да бъде на наше разположение следващата седмица, а по възможност и по-рано. Може би пък ще отнеме повече време, никой не знае“, каза Слот, цитиран на клубния уебсайт.

Ливърпул е пети в класирането на английското първенство по футбол десет кръга преди края на сезона. Шампионите се надпреварват с Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Челси за третото място, като в момента изостават с три точки от „червените дяволи“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Звезда на Ливърпул е флиртувала с Реал Мадрид преди да пристигне на „Анфийлд“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ливърпул Висша лига ФА Къп Уулвърхемптън Флориан Виртц Арне Слот
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес