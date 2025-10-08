Историческо: Кристиано Роналдо стана първият футболист, достигнал статут на милиардер

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо стана първият футболист, достигнал статут на милиардер. Това става ясно от най-новия индекс на милиардерите на Bloomberg, който оценява нетната стойност на португалската звезда на около 1,4 милиарда долара. Финансовият възход на 40-годишния нападател идва, след като през юни той подписа нов договор със саудитския си отбор Ал Насър, който според информациите е на стойност над 400 милиона долара.

Кристиано Роналдо има 1,4 млрд. долара

Bloomberg съобщава, че Роналдо е спечелил над 550 милиона долара от заплати между 2002 и 2023 г., допълнени от десетгодишен договор с Nike на стойност почти 18 милиона долара годишно, както и други доходоносни спонсорски договори с Armani, Castrol и други, откъдето е спечелил още над 175 милиона долара.

Преминаването на Роналдо от Манчестър Юнайтед в Ал Насър през 2023 г. вече го направи най-високоплатения футболист в историята на футбола - с годишна заплата от 177 милиона паунда (237,52 милиона долара), плюс бонуси и 15% дял в саудитския си клуб.

Нападателят на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси е спечелил над 600 милиона долара преди данъци през кариерата си. Статутът на милиардер на Роналдо го поставя сред рядка група спортисти, в която влизат великите баскетболисти Майкъл Джордан, Маджик Джонсън и ЛеБрон Джеймс, голфърът Тайгър Уудс и тенисистът Роджър Федерер.

А Роналдо няма намерение да спира, въпреки че семейството му казва, че е време да се откаже.