Идва краят на ерата "Гуардиола": Едно от първите попълнения на Пеп в Манчестър Сити си тръгва

Манчестър Сити ще бъде изправен пред много сериозна задача през лятото. Вече две от звездите на "гражданите" обявиха, че напускат клуба след края на сезона. Бернардо Силва беше първи, а примерът му последва друг герой от требъла, който "шумните съседи" спечелиха през 2023 г. Става въпрос за централният защитник Джон Стоунс. Именно той беше второто попълнение от ерата на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.

Пеп Гуардиола вече е успявал да замени доста легенди

Това няма да е първият случай, в който Пеп Гуардиола трябва да заменя една от дългогодишните си звезди. Както се вижда, той много добре се справи с напускането на Серхио Агуеро, Венсан Компани, Илкай Гюндоган, Давид Силва, Фернандиньо, Рахийм Стърлинг, Кевин де Бройне и Едерсон. Все именити футболсити, които са били движеща сила в състава на специалиста. Но последните сезони на Манчестър Сити не са така доминантни. След сезон 2022/23, в който Джон Стоунс беше с основна заслуга за спечелването на требъла, "гражданите" не показват същото ниво.

Джон Стоунс е едно от лицата на ерата "Гуардиола"

Стоунс може да не е сред най-големите легенди на Манчестър Сити, но 10-те му години в клуба със сигурност ще останат в историята. Що се отнася до ерата "Гуардиола", той е едно от първите лица, не само защото е вторият избраник на испанеца. Именно през сезон 2022/23 Пеп показа гения си чрез Джон Стоунс. В тогавашната необичайна за Гуардиола система на игра той не игра на най-удобната си позиция. Вместо като централен защитник, англичанинът се подвизаваше като дефанзивен халф и голяма част от изграждането на атаките на Ман Сити минаваше през него.

