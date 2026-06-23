Класиране по асистенции на Световното първенство 2026 - нов лидер (ОБНОВЕНА)

Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада ще бъде нещо невиждано досега - 3 държави, 39 дни, 48 отбора, 104 мача. На най-голямага футболна сцена ще излязат звезди от класа, които ще защитават цветовете на държавите си в безмилостна битка за титлата шампион на света. За някои това ще бъде последен мондиал, докато други за първи път ще се докоснат до магията на първенство от такъв мащаб.

Имената на Роналдо, Неймар, Меси, Ямал и Холанд изкачат на всички големи билборди, а зрителите на стадиона и пред екрана очакват с нетърпение виртуозните им попадения и отигравания. И макар головете да са акцента в надпреварата, дори за най-добрите, те не биха били възможни без асистенциите.

Кои са фаворитите за най-много асистенции на Мондиал 2026

Някои имена вече се откровят в борбата за най-много асистенции на Мондиала. На първо място няма как да не поставим Бруно Фернандеш. С неговите 21 асистенции за Манчестър Юнайтед и поставянето на нов рекорд за брой асистенции за един сезон във Висшата лига, португалецът е сред неизменните фаворити за оглавяването на класацията.

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Майкъл Олисе се нарежда до Фернандеш, след като направи изключителен сезон за Байерн. Френският национал записа 19 асистенции в 32 мача в Бундеслигата и бе избран за играч на сезона след поредната титла за Байерн.

Ламин Ямал пък продължава да демонстрира игра, която далеч надхвърля възрастта му. Испанецът направи 11 асистенции за Барса в тазгодишното издание на Ла Лига и въпреки противоречивия образ, който си изгради заради начина му на живот извън терена, той не спира да се налага като един от най-опасните нападетли в света.

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И докато за Ямал това е първо световно, за легендата Лионел Меси то ще е последно. Меси игра водеща роля в тима на "Интер Маями" в МЛС този сезон, като в последните си 14 мача е отбелязал 7 асистенции и зашеметяващите 12 гола. Меси ще навърши 39 по време на елиминациите на 24 юни и въпреки че вероятно ще бъде сред основните играчи на Аржентина, се повдигат доста въпроси около представянето му.

Най-много асистенции на Мондиал 2026 - класация

Майкъл Олисе (Франция) - 3 асистенции Йошуа Кимих, Дениз Ундав (Германия); Райън Гравенберх, Дензъл Дъмфрис (Нидерландия); Александър Исак (Швеция); Браим Диас (Мароко); Хулио Енсисо (Парагвай); Аясе Уеда (Япония); Крис Ууд (Нова Зенландия); Мохамед Салах (Египет) - 2 асистенции Ерик Лира, Роберто Алварадо (Мексико); Хомам Ал Амин (Катар); Владимир Цоуфал, Александър Сойка (Чехия); Ли Кан-Ин, Хуан Ин-Бом (Южна Корея); Сеад Колашинац (Босна и Херцеговина); Промис Дейвид, Нейтън Салиба (Канада); Алекс Фрийман, Кристиан Пулишич, Малик Тилман (САЩ); Бруно Гимараеш, Винисиус Жиниор, Лукаш Пакета (Бразилия); Пол Окон-Енгстлър (Австралия); Флориан Вирц, Натаниъл Браун, Феликс Нмеча, Надим Амири (Германия); Такефуса Кубо, Коки Огава, Кейто Накамура, Ко Итакура (Япония); Вилфред Синго (Кот д'Ивоар); Виктор Гьокереш, Лукас Бергвал (Швеция); Мохамед Кани, Мохамед Зико (Египет), Ремин Резаеян (Иран); Тим Пейн (Нова Зеландия); Адриен Рабио, Усман Дембеле (Франция); Илиман Ндиайе (Сенегал); Давид Волфе, Мартин Йодегор (Норвегия); Амир Ал Амари (Ирак); Родриго Де Пол, Николас Гонзалес; Факундо Медина (Аржентина); Ксавер Шлагер (Австрия); Нур Ал Рауабдех (Йордания); Педро Нето (Португалия); Артур Масюаку (ДР Конго); Петар Сучич (Хърватия); Деклан Райс (Англия); Иван Перишич (Хърватия); Елиът Андресън (Англия); Букайо Сака (Англия); Густаво Пуерта, Луис Диас, Кучо (Колумбия); Бреел Емболо, Рубен Варгас (Швейцария); Коди Гакпо, Крисенсио Съмървил, Мемфис Депай (Нидерландия); Микел Оярсабал, Емерик Лапорт, Дани Олми (Испания); Максимилиано Араху (Уругвай) - 1 асистенция