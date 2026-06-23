Доналд Тръмп настоява за ядрени инспектори в Иран

Американският президент Доналд Тръмп отново настоя ядрените инспектори да бъдат допуснати в Иран съгласно меморандума за разбирателство (MoU), на фона на това, че Техеран заема неясна позиция относно достъпа на ядрената агенция на ООН да работи на своя територия. „Всички са напълно наясно, че Иран ще се съгласи да допусне сериозни инспекции на въоръженията, за да се гарантира „ядрена честност“ в дългосрочен план“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Изявлението идва на фона на твърдения на американски представители, че инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ/IAEA) трябва да получат достъп до ирански ядрени обекти, пише БГНЕС.

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По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред журналисти, че Иран се е съгласил да допусне ядрените инспектори обратно в страната, като уточни, че процесът може да започне „най-малко тази седмица“, а официални разговори с инспекторите и МААЕ „може да се проведат още днес“. 14-точковият меморандум за разбирателство предвижда Иран да бъде задължен да унищожи запасите си от обогатен уран „под надзора на МААЕ“, но Техеран не е потвърдил категорично, че ще покани агенцията за инспекции на своите ядрени съоръжения.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви по-рано, че сътрудничеството с агенцията „ще продължи в съответствие със съществуващите процедури и в съответствие със законодателството, прието от парламента и решенията на Висшия съвет за национална сигурност“.

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Свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция Fars News съобщи, че твърденията на американския вицепрезидент за завръщането на инспектори в Иран са неверни, позовавайки се на източник, близък до иранския преговорен екип. Иранските представители многократно са критикували МААЕ, като твърдят, че резолюция за предполагаемо неспазване на ядрените ангажименти е била използвана като оправдание за американско-израелски удари по време на 12-дневната война през 2025 г.

По-късно ирански власти разкритикуваха агенцията, че не е осъдила атаките, и през септември обявиха, че ще прекратят сътрудничеството си след налагането на „снапбек“ санкции от Великобритания, Франция и Германия. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в публикация в X съобщи за премахване на санкции върху иранското производство и износ на петрол, като посочи, че Иран се е ангажирал със свободен и отворен транзит в Ормузкия проток и с допускане на инспектори на МААЕ в страната.

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