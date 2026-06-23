Антонио Коща: Не обсъждаме преговори с Русия, а повече натиск срещу Путин

Евросъюзът в момента обсъжда не преговори с Русия, а начини за оказване на натиск върху нея и подкрепа за Украйна. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред репортери след срещата на върха ЕС-Молдова. „За съжаление, в момента не говорим за преговори“, каза той, отбелязвайки, че според него Москва не е готова за разговори. „ЕС не иска да бъде медиатор; той е до Украйна и я подкрепя“, категоричен бе той.

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По-рано Коща обяви, че опитва да установи дипломатически канал с Москва, като заяви, че ЕС „не може да разчита единствено на други да тълкуват руските послания“ и трябва да може да предава своите собствени послания директно на Русия.

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