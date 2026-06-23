2-часово прекъсване не спря устрема на Франция към елиминациите на Мондиал 2026

Извънредна ситуация на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Канада и Мексико! Срещата от група I между отборите на Франция и Ирак бе прекъсната заради лошите метеорологични условия в Пенсилвания. "Петлите" се оттеглиха на почивката с гол аванс, след като Килиан Мбапе отбеляза в 14-а минута. Малко след попадението му започна проливен дъжд в местността. По време на паузата на таблата на стадиона се появи надпис за евакуация на публиката. Два часа по-късно започна второто полувреме, през което доминацията в синьо продължи. Така Франция спечели с 3:0 и оглави групата си.

Прекъснаха Франция - Ирак за 2 часа заради буря

Французите започнаха по-силно, като Ману Коне центрира опасно още в първата минута на мача. Килиан Мбапе обаче не успя да стигне подаването, за да даде ранен аванс на "петлите". Футболистите на Дидие Дешан продължиха да притискат съперниковата защита през следващите минути и съвсем скоро стигнаха до попадение. След четвърт час игра Килиан Мбапе получи топката около наказателното поле и със страхотен удар от дистанция откри резултата във своя мач №100 с националната фланелка. Доминацията в синьо продължи почти през цялата първата част, но така и не се стигна до друга по-опасна ситуация. За това допринесе и започналата буря над Пенсилвания, която забави играта. Около 40-а минута Мбапе пробва да прехвърли Ахмед Базил Фадхил, но безуспешно.

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На почивката отговорните лица на стадиона предприеха мерки за безопасността на публиката. Те приканиха феновете да се преместят от отворените части и да потърсят подслон. Проливният дъжд продължи и срещата бе прекъсната за неопределен период от време. Два часа и 15 минути по-късно двубоят най-накрая бе подновен, след като метеорологичните условия в града се подобриха. Двата състава излязоха на терена без промени.

Франция се позабавлява през втората част

Температурата в Пенсилвания падна с десетина градуса, а тревната настилка на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд" беше подгизнала, което допълнително затрудни играчите. В 54-а минута Франция се възползва от абсурдна грешка в защитата на Ирак. Защитник в бяло върна топката към вратаря, но той не успя да стигне паса. Вместо това Усман Дембеле реагира бързо и асистира за втория гол на Килиан Мбапе в срещата. Така звездата на Реал Мадрид записа историческо постижение, превръщайки се в първия играч, отбелязал поне два гола в шест мача на световни първенства. Три минути по-късно отлична акция на "петлите" завърши с удар на Майкъл Олисе, който обаче срещна гредата. Секунди сед това и Адриен Рабио пропусна да отбележи с глава от близка дистанция.

В 65-а минута удар на Усман Дембеле мина от външната страна на мрежата. Секунди по-късно той отново получи топката и направи преднината на "петлите" класическа. Адриен Рабио обърка защитата на "лъвовете" от Месопотамия и изведе носителя на "Златната топка" на стрелкова позиция, а той не разочарова за 3:0. В 73-а минута иракчани стигнаха до изстрел чрез Ребин Сулака, но той прелетя много над гредата. След това добро центриране намери Али Ал-Хамади, но той не успя да стигне топката и тя премина покрай гредата. В 79-а минута Мбапе имаше претенции за дузпа, но съдията не ги уважи. Малко преди края на редовното време Мбапе излезе на добра позиция и стреля право в ръцете на Ахмед Базил Фадхил, а после се оказа, че е бил в засада. След това той отново пропусна добра възможност да завърши хеттрика си. Така Франция се поздрави с победата.

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