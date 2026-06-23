Естония получи първата от очакваните три германски ПВО системи IRIS-T

Естония днес получи първата си система за противовъздушна отбрана със среден обсег IRIS-T, произведена в Германия, във военновъздушната база "Амари", разположена югозападно от Талин, съобщиха естонските въоръжени сили и производителят "Диел Дифенс", предаде ДПА. "Това е важен ден за естонските въоръжени сили и за естонските военновъздушни сили", заяви командирът на естонските военновъздушни сили Рийво Валге.

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"Едва започваме пътя си към укрепване на противовъздушната ни отбрана, и макар че може да ни отнеме месеци, за да осигурим необходимото обучение на операторите и да въведем тази система в експлоатация, все пак сме на прага на значителен качествен скок в способностите ни за противовъздушна отбрана", добави той, цитиран от БТА.

Противовъздушната отбрана се счита за слабо място в Естония, която е договорила покупката съвместно със съседна Латвия. Двете балтийски републики разглеждат източната си съседка Русия като заплаха след инвазията в Украйна през 2022 г.

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Правителството в Талин значително увеличи военните разходи и превъоръжава въоръжените си сили. Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви: "Войната в Украйна ясно показа, че силната противовъздушна отбрана е централен компонент от отбраната на страната и е от съществено значение за защитата на нашия народ, подразделенията на въоръжените ни сили и критичната инфраструктура."

През следващата година в Естония ще бъдат доставени още две системи IRIS-T,. Не бяха оповестени подробности относно тяхната цена. Според "Диел Дифенс" сделката е „най-голямата инвестиция в отбраната в историята на страната до момента“. Изпълнителният директор на "Диел Дифенс" Хелмут Раух заяви, че доставката е характерна за стратегията за растеж на компанията и показва, "че тя е в състояние да изпълнява поръчки дори при значителния натиск, под който се намира в момента европейският пазар за противовъздушна отбрана".

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