Конфликтът между Полша и Украйна продължава: Карол Навроцки критикува Зеленски (ВИДЕО)

Спорът между Полша и Украйна се задълбочава. Днес полският президент Карол Навроцки заяви, че разногласието между Варшава и Киев засяга историческата памет, а не вътрешната политика на Полша. Според него поляците помнят престъпленията, извършени от украински националисти, и не са готови да приемат прославянето на движението на Бандера. „Всички поляци знаят и разбират колко много вреда са нанесли украинските националисти на полския народ. Президентът Зеленски греши“, заяви Навроцки.

The dispute between Nawrocki and Zelensky continues: “The President of Ukraine is mistaken”



Polish President said that the disagreement between Warsaw and Kyiv concerns historical memory, not Poland’s domestic politics.



According to him, Poles remember the crimes committed by… https://t.co/TqbwwU87vC pic.twitter.com/IMMCa3mLzu — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

Какво се случи?

В петък полският президент Карол Навроцки лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото полско държавно отличие, което предизвика реакция, при която трима бивши украински президенти и други висши представители върнаха своите държавни награди на Полша. Навроцки реши да отнеме ордена „Белият орел“, след като Зеленски разгневи много хора в Полша, като преименува украинско армейско подразделение на името на Украинската въстаническа армия - националисти, които са избили поляци по време на Втората световна война.

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Вчера полският премиер Доналд Туск заяви, че разривът между двете страни е стратегическа грешка. „Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка, която ще навреди и на двете страни, в икономически и геополитически план и на тяхната репутация. А в политиката, както знаем, една грешка е по-лоша от престъпление“, написа Туск. „В разговори с моите европейски партньори се стремя да минимизирам загубите и да намаля напрежението. Това не е лесна задача“, добави той в публикация в Екс.

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