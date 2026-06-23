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Мъри Стоилов отказал да поеме 19-кратен шампион - остава верен на Гьозтепе

23 юни 2026, 0:15 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/Goztepe
Мъри Стоилов отказал да поеме 19-кратен шампион - остава верен на Гьозтепе

Българският специалист Станимир Стоилов - Мъри, който води турския Гьозтепе, е отказал на един от големите грандове в южната ни съседка. Родният специалист пое тима от Измир през 2023 година и го превърна в един от водещите в първенството. През сезон 2024/25 "Гьоз Гьоз", в ролята си на новак в елит, завърши на престижното 8-о място. Миналата кампания пък тимът до последно бе в позиция за класиране в евротурнирите, но изпусна тази възможност след загуба в последния мач от шампионата.

Мъри отказал да поеме един от конкурентите на Гьозтепе

Работата на Мъри Стоилов в клуба се гледа с огромно възхищение в Турция. Доказателство за това твърдение е, че един от местните грандове се е обърнал към българина, след като остана без треньор. Става въпрос за Фенербахче, съобщава турският журналист Орчун Актен от VTR Spor. "Фенерите" бяха в търсене на нов наставник след раздялата със Зеки Мурат Гьоле. В крайна сметка клубът се обърна към Исмаил Картал, за когото ще бъде четвърти престой начело. 

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Станимир Стоилов

Станимир Стоилов обаче е бил един от основните кандидати, но е решил да остане верен на Гьозтепе и отхвърлил предложението на новия президент на Фенербахче - Азиз Йълдъръм. Мъри има договор с измирци за до края на следващия сезон с опция за удължаване с нови 12 месеца. Родният специалист иска да продължи проекта на клуба, който пое преди две години и половина.

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Станимир Стоилов Фенербахче Гьозтепе Суперлига на Турция
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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