Велислава Петрова обяви, че има и друга страна против санкциите срещу патриарх Кирил, но не каза коя е тя

„Твърденията, че ние сме единствените, които имат резерви спрямо санкции към патриарх Кирил, са неверни“, заяви външният министър Велислава Петрова в интервю пред Златимир Йочев по актуални външнополитически теми. Тя коментира аргументите на страната ни да заеме тази позиция спрямо част от лицата в санкционния списък. „Въобще не става въпрос нещо да бъде блокирано в момента, защото то не е стигнало до етап на консенсус от останалите държави членки. Бихме могли да говорим за блокиране – ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствените, които сме останали“, каза Петрова.

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„Всъщност е важно да се отбележи, че ние въобще не сме единствените, когато става въпрос за резервите към патриарх Кирил. Има и друга страна, която изразява резерви по тази линия. Така че не става въпрос за блокиране. По-скоро за нормален процес“, посочи външният министър.

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На въпрос на Златимир Йочев дали има предвид Унгария, Петрова отговори: „Не, нямам това предвид. Нямам предвид Унгария. Имам предвид настоящия процес на дискусия на санкциите и има друга държава членка, която също изразява резерви към патриарх Кирил“.

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Попитана коя е тя, външният министър каза: „Мисля, че няма нужда да я съобщаваме, но като цяло това е държава членка, която изразява резерви към всякакъв вид политически лица и лица, които са в обществения живот в Русия“.

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