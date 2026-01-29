Лайфстайл:

Нов скандал в стил "Алонсо - Винисиус" в Реал Мадрид - млада звезда недоволства от Арбелоа

29 януари 2026, 18:00 часа 237 прочитания 0 коментара
Нов скандал в стил "Алонсо - Винисиус" в Реал Мадрид - млада звезда недоволства от Арбелоа

Реал Мадрид не успя да си осигури място в първите осем в груповата фаза на Шампионската лига и посланието на един от играчите към Алваро Арбелоа беше заснето от камерите. Както е известно, Арбелоа замени Шаби Алонсо, който напусна Реал Мадрид само седем месеца, след като пое отбора. Една от основните причини за напускането на Алонсо бе фактът, че той така и не успя да овладее съблекалнята. Испанският специалист имаше открит конфликт с Винисиус Жуниор, който е една от звездите на "Бернабеу".

Нови проблеми за Алваро Арбелоа след загубата от Бенфика

Разривът в отношенията на двамата си пролича най-ясно по време на Ел Класико, когато Винисиус бе сменен в 72-а минута. Това решение на Алонсо очевидно не се хареса на бразилеца, който избухна на терена и каза: "Аз, тренер, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз... Напускам този отбор, напускам!" Поразителният аспект на този момент не беше самата смяна, а това, че играчът, видимо раздразнен от нея, отказа да седне на пейката и реши да се отправи направо към съблекалнята. В сряда вечерта феновете на Реал получиха дежа вю, но с различни герои в главната роля.

ОЩЕ: "Някой не е спал днес": Уж скандална прогноза, но се оказа вярна - Моуриньо победи Реал Мадрид! (ВИДЕО)

Алваро Арбелоа

Реал Мадрид се изправи срещу отбора на Жозе Моуриньо Бенфика в последния мач от груповата фаза на Шампионска лига след три поредни победи, но претърпя изненадваща загуба като гост с 4:2, което означаваше, че отборът пропусна автоматичното класиране за 1/8-финалите. Отборът на Моуриньо си осигури място в плейофите при драматични обстоятелства, след като вратарят Анатолий Трубин отбеляза гол в 98-ата минута, с което отборът изпревари Марсилия по голова разлика. Преди всичко да се обърка за "кралете", на терена се случи нещо интересно.

Арда Гюлер избухна срещу Арбелоа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В 79-а минута Арбелоа замени Арда Гюлер с Брахим Диас. Когато младата звезда на мадридчани видя номера си на таблото, остана силно недоволен. 20-годишният футболист беше заснет от камерите да казва "винаги аз", докато изглеждаше видимо разстроен от решението да бъде сменен. Както съобщава Turkiye Today, Арбелоа по-късно обясни решението си да пусне Брахим Диас, за да се справи с умората на Гюлер, но избухването му е поредният конфликт между играч и мениджър в Мадрид. Междувременно загубата от Бенфика представлява нова доза проблеми на главата на Арбелоа, който точно си беше отдъхнал.

ОЩЕ: Килиан Мбапе подобри рекорд на Кристиано Роналдо и критикува всички в Реал Мадрид

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Реал Мадрид Алваро Арбелоа Арда Гюлер
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес