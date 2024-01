Лацио изхвърли Рома от Купата на Италия, грозни сцени белязаха дербито на Рим (ВИДЕО)

Още преди началото на мача фенове на Лацио и Рома се обстрелваха с бомбички и ракети, създавайки доста работа на стюардите и органите на реда. Ситуацията бе овладяна, но на по-късен етап в мача последваха нови ексцесии, за които със сигурност ще последват наказания.

Голът за Лацио падна в 51-ата минута, като Дзакани го отпразнува, слагайки топката под тениската си, за да покаже, че ще става баща. След това "вълците" на Жозе Моуриньо опитаха да отвърнат на инкасираното попадение, но без резултат.

В 76-ата минута изваденият от игра футболист на Рома Едоардо Бове бе уцелен в областта на главата с бутилка, която изглеждаше от стъкло. Малко по-късно Жозе Моуриньо бе изгонен за втори път в рамките на четири дни и за шести път за последните два сезона.

The Lazio fans who throw a glass beer bottle at Bove's head and point a laser at Dybala's face represent exactly what they are: shits with zero sportsmanship#LazioRoma



