Изходящ трансфер на хоризонта: ЦСКА праща основен играч в отбора на български национал

Столичният гранд ЦСКА е все по-близо до четвъртия си изходящ трансфер. До момента стана ясно, че Иван Турицов, Илиан Илиев-младши и Олаус Скаршем няма да дочакат завършването на новия стадион "Българска Армия" и напуснаха клуба. Сега до изхода в Борисовата градина стои друг защитник, който бе спряган за сигурен напускащ, преди статусът му да се промени. Този път обаче изглежда, че трансфер със сигурност ще има.

Защитник на ЦСКА пред напускане

Става въпрос за Лумбард Делова, който през последните сезони бе основна част от "червената" защита. В началото на трансферния прозорец обаче се заговори, че той ще напусне. 27-годишният бранител бе сериозно спряган за трансфер в украинския гранд Динамо Киев. Първоначално се твърдеше, че "бяло-сините" са готови да платят откупната клауза на Делова от 950 хиляди евро. Впоследствие сделката пропадна по две причини. От една страна украинският гранд не бе наясно със състоянието на защитника, който пропусна края на сезона заради контузия и все още не е възстановен. А самият играч се разколеба от ужасяващите истории на свой сънародник, който играе в Украйна.

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Клуб от Турция иска Делова

След като трансферът в Динамо Киев пропадна, Делова се е насочил към друга дестинация. Според турското издание RTK, защитникът е следен от новака в местния елит Амедспор. Информацията гласи, че 27-годишният бранител със сигурност ще премине в клуба, в чийто редици играе и Здравко Димитров. Освен с българина, той ще си партнира и със свой съотборник в националния отбор на Косово - Бесник Хаси.

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