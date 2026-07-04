Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - изиграха се всички 1/16-финали (ОБНОВЕНА)

04 юли 2026, 12:37 часа 136927 прочитания 0 коментара

В следващия повече от месец светът ще е завладян от футболна треска. Мондиал 2026 започва на 11 юни, а феновете с нетърпение очакват да видят какво ще направят техните любимци, както и кой ще се окичи с титлата „шампион“, която ще носи гордо през следващите 4 години. Битката за трофея обаче няма да бъде никак лесна. Причината е, че за първи път в историята на Световното първенство по футбол в надпреварата ще участват цели 48 отбора.

Резултати на всички мачове на Мондиал 2026

По-големият брой участници на Мондиал'26 означават повече мачове – 104, за да бъдем точни. Това значи, че ще има и повече групи – общо 12. Двубоите от груповата фаза на Световното първенство ще стартират още след откриването с мача между Мексико и ЮАР. Групите приключват на 28 юни, когато започват и елиминациите.

Тъй като между България и САЩ, Мексико и Канада има доста голяма часова разлика, много от мачовете са през нощта. Това ги прави неудобни за гледане в Европа. От Actualno.com обаче сме се погрижили да знаете как е завършил всеки един двубой на Мондиала. В тази статия ще намерите дневна програма на срещите от Световното първенство, както и резултатите от завършилите мачове. Статията ще се обновява постоянно, за да може да следите всеки един отбор, който ви интересува.

Национален отбор по футбол на Аржентина

Резултати на Мондиал'26:

11.06.2026

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Мексико 2:0 Южна Африка

12.06.2026

Република Корея 2:1 Чехия

Канада 1:1 Босна и Херцеговина

13.06.2026

САЩ 4:1 Парагвай

Катар 1:1 Швейцария

14.06.2026

Бразилия 1:1 Мароко

Хаити 0:1 Шотландия

Австралия 2:0 Турция

Германия 7:1 Кюрасао

Нидерландия 2:2 Япония

15.06.2026

Кот Д`Ивоар 1:0 Еквадор

Швеция 5:1 Тунис

Испания 0:0 Кабо Верде

Белгия 1:1 Египет

16.06.2026

Саудитска Арабия 1:1 Уругвай

Иран 2:2 Нова Зеландия

Франция 3:1 Сенегал

17.06.2026

Ирак 1:4 Норвегия

Аржентина 3:0 Алжир

Австрия 3:1 Йордания

Португалия 1:1 ДР Конго

Англия 4:2 Хърватия

18.06.2026

Гана 1:0 Панама

Узбекистан 1:3 Колумбия

Чехия 1:1 Южна Африка

Швейцария 4:1 Босна и Херцеговина

19.06.2026

Канада 6:0 Катар

Мексико 1:0 Реп. Корея

САЩ 2:0 Австралия

20.06.2026

Шотландия 0:1 Мароко

Бразилия 3:0 Хаити

Турция 0:1 Парагвай

Нидерландия 5:1 Швеция

Германия 2:1 Кот д`Ивоар

21.06.2026

Еквадор 0:0 Кюрасао

Тунис 0:4 Япония

Испания 4:0 Саудитска Арабия

Белгия 0:0 Иран

22.06.2026

Уругвай 2:2 Кабо Верде

Нова Зеландия 1:3 Египет

Аржентина 2:0 Австралия

23.06.2026

Франция 3:0 Ирак

Норвегия 3:2 Сенегал

Йордания 1:2 Алжир

Португалия 5:0 Узбекистан

Англия 0:0 Гана

24.06.2026

Панама 0:1 Хърватия

Колумбия 1:0 ДР Конго

Швейцария 2:1 Канада

Босна и Херцеговина 3:1 Катар

25.06.2026

Шотландия 0:3 Бразилия

Мароко 4:2 Хаити

Чехия 0:3 Мексико

Южна Африка 1:0 Реп. Корея

Германия 1:2 Еквадор

Кюрасао 0:2 Кот д`Ивоар

26.06.2026

Тунис 1:3 Нидерландия

Япония 1:1 Швеция

Турция 3:2 САЩ

Парагвай 0:0 Австралия

Норвегия 1:4 Франция

Сенегал 5:0 Ирак

27.06.2026

Уругвай 0:1 Испания

Кабо Верде 0:0 Саудитска Арабия

Нова Зеландия 1:5 Белгия

Египет 1:1 Иран

28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминациите

Панама 0:2 Англия

Хърватия 2:1 Гана

Колумбия 0:0 Португалия

ДР Конго 3:1 Узбекистан

Йордания 1:3 Аржентина

Алжир 3:3 Австрия

1/16-финал: Канада 1:0 Южна Африка

29.06.2026

1/16-финал: Бразилия 2:1 Япония

1/16-финал: Германия (3)1:1(4) Парагвай

30.06.2026

1/16-финал: Нидерландия (2)1:1(3) Мароко

1/16-финал: Кот д'Ивоар 1:2 Норвегия

01.07.2026

1/16-финал: Франция 3:0 Швеция

1/16-финал: Мексико 2:0 Еквадор

1/16-финал: Англия 2:1 ДР Конго

1/16-финал: Белгия 3:2 Сенегал

02.07.2026

1/16-финал: САЩ 2:0 Босна и Херцеговина

1/16-финал: Испания 3:0 Австрия

03.07.2026

1/16-финал: Португалия 2:1 Хърватия

1/16-финал: Швейцария 2:0 Алжир

1/16-финал: Австралия (2)1:1(4) Египет

04.07.2026

1/16-финал: Аржентина 3:2 Кабо Верде

1/16-финал: Колумбия 1:0 Гана

20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите

05.07.2026

0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите

23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите

06.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите

22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите

07.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите

19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите

23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите

09.07.2026

23:00-1:00 Четвъртфинална среща

10.07.2026

22:00-0:00 Четвъртфинална среща

12.07.2026

0:00-2:00 Четвъртфинална среща

4:00-6:00 Четвъртфинална среща

14.07.2026

22:00-0:00 Полуфинална среща

15.07.2026

22:00-0:00 Полуфинална среща

19.07.2026

0:00-2:00 Среща за 3-4 място

22:00-0:00 Финал

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Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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