19-годишният Кими Антонели разочарова феновете на "Силвърстоун" с поредна лекция

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели затвърди лидерството си в шампионата на Формула 1 с убедителна победа в спринтовата надпревара на Гран при на Великобритания на пистата "Силвърстоун". Местният любимец Люис Хамилтън стартира от първа позиция и контролираше началната фаза на състезанието от 17 обиколки, но в крайна сметка не можа да се противопостави на състезателното темпо на Мерцедес и 19-годишния италианец. Трети завърши Ландо Норис от Макларън, за когото също е домашно състезание.

Антонели пребори Хамилтън за победа в спринта

Антонели предизвика Хамилтън още при старта, но опитният британец отблъсна атаката в завоя "Аби", след което си осигури ранна преднина, докато Антонели беше атакуван от бързо стартиралия Макларън на Ландо Норис. След това Хамилтън и Антонели си осигуриха огромна преднина пред третия, докато съперниците зад тях се бореха за последното място на подиума. Но въпреки усилията на Хамилтън да води откъснатата група, около петия тур Антонели започна да се доближава с голяма скорост - и в осмия тур изпреварването се осъществи на правата "Хангар". Хамилтън за кратко се движеше наравно с Антонели, но в крайна сметка трябваше да се задоволи с второто място, на 2,7 секунди зад лидера.

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И двата болида на Макларън - този на Норис и на съотборника му Оскар Пиастри, стартираха добре, но само Норис успя да се възползва от това, като отблъсна Джордж Ръсел в началото на състезанието, а след това му помогна и фактът, че Ръсел беше атакуван от бавно стартиралия Ред Бул на Макс Верстапен. Въпреки че британският пилот на Мерцедес скоро успя да си осигури четвъртото място, той не разполагаше с достатъчно време, за да предприеме нова атака срещу Норис. Това означава, че той вече изостава с 43 точки от Антонели в класирането, а Хамилтън е с още четири по-назад.

Шарл Льоклер от Ферари завърши пети пред Верстапен и Пиастри. Трудната първа обиколка за Исак Хаджар, която го смъкна до 12-то място, отвори вратата за болид от средната група да спечели точка на осмото място, и в крайна сметка Лиам Лоусън се възползва от ситуацията. След като изпревари Пиер Гасли, Лоусън агресивно отблъсна Хаджар в завоя "Стоу" в края на надпреварата, което предизвика обвинение от страна на Хаджар по отборното радио, че се е движи при спиране. Действията на Лоусън се разследват от съдиите. По-назад в класирането още в началото на състезанието се стигна до сблъсък между Фернандо Алонсо и Серхио Перес. Астън Мартин-ът на Алонсо се докосна до завъртелия се Кадилак, след което мексиканецът беше принуден да изтърпи 10-секундно наказание. По-късно в събота, от 18:00 часа, ще се проведе квалификацията за основното състезание, което ще се състои в неделя, 5 юли, от 17:00 часа българско време.

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