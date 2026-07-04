Путин пак сънува с отворени очи: Всеки двор и къща брои за превзет град (СНИМКИ)

Във вчерашния ден, 3 юли, Владимир Путин е посетил "спомагателен команден пункт" на руската групировка войски, където е провел среща с Генералния щаб и командирите на войсковите групи - това разбираме от сайта на Кремъл.

Какви невероятни цифри са били изречени от Путин и от началника на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов вижте малко по-долу. Вземаме цитатите директно от Кремъл:

Според Путин "От началото на тази година руските войски освободиха 133 населени места и поеха контрол над 3 000 квадратни километра от нашата земя в Донбас и Новорусия."

За съжаление на Путин тези зашеметяващи цифри, които изглежда му показват в докладите, не се потвърждават от независимите оценки на анализаторите.

Какво показват всъщност независимите оценки?

Според Института за изучаване на войната (ISW) от януари до края на юни 2026 г. Русия е напреднала на украинска територия с около 622,6 кв. км. Това е близо 5 пъти по-малко от заявените от Путин над 3000 кв. км.

"Освободените" (разбирай окупираните от руснаците) 133 населени места, за които Путин говори, също не се потвърждават от независимите оценки, освен ако руснаците не броят за населени места отделни къщи или дворове.

Снимка: kremlin.ru

След като съобщава тези бомбастични цифри Путин дава думата на Валерий Герасимов, както се вижда от стенограмата на разговора, поместена на сайта на Кремъл. Герасимов на свой ред докладва следното:

"През юни бяха освободени 29 населени места и 636 квадратни километра територия."

Снимка: kremlin.ru

Какво показват независимите оценки?

Данните на Валерий Герасимов също не се потвърждават от независимите оценки. Всъщност разликата е огромна.

DeepState (украински OSINT проект) изчислява, че за периода 2 - 30 юни Русия е окупирала около 80 кв. км украинска територия - данните са обобщени от Russia Matters. Анализаторите дори отбелязват, че ако се отчетат украинските контраатаки, нетният резултат може да е отрицателен за Русия за втори пореден месец.

По оценка на ISW руският напредък за целия юни е дори по-малък - около 28-31 кв. км. ISW по-късно дори публикува корекция на първоначалните си данни, за да уточни този показател.

Що се отнася до 29-те населени места на Герасимов, независимите източници отново не потвърждават такъв брой.