Мбапе сбъдна още една своя мечта: Вече е собственик на отбора си от детството

Суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе изглежда има време за всичко. Французинът е на път да направи различна стъпка в кариерата си, като заедно със семейството си нападателят е сключил сделка за закупуването на френския втородивизионен отбор Каен. Според няколко източника той ще инвестира около 15 млн. евро, за да придобие мажоритарен дял в клуба, който е бил част от историята му като играч.

