27 декември 2025, 16:59 часа 336 прочитания 0 коментара
Медиите в Англия: Легенда на Челси може да стане мениджър на българин

Легендарният защитник на Челси Джон Тери може да стане мениджър на Филип Кръстев в Оксфорд. Това твърдят медиите в Англия. Отборът от Чемпиъншип се раздели със своя наставник Гари Роует преди няколко дни и е в търсене на нов такъв. Освен Тери фаворит за поста е бившият треньор на Глазгоу Рейнджърс и Куинс Парк Рейнджърс Мик Бийл. До момента някогашният централен бранител не е водил клуб на професионално ниво.

„The Sun“, отбелязва, че Тери е бил кандидат за треньор на "студентите" и през 2023 г., когато Лиам Маннинг напусна отбора, за да се присъедини към Бристол Сити. Тогава бившият футболист на Челси загуби битката срещу Дес Бъкингам, който впоследствие изведе отбора до промоция.

Бъкингам беше уволнен през декември 2024 г. и сега е начело на саудитския отбор Ал Холоод. Неговият наследник Роует обаче не се задържа дълго и сега Тери има шанс да възроди мениджърската си кариера, от която някога изглеждаше готов да се откаже.

„Приключих с треньорската кариера. Наслаждавам се на живота си, работя в академията на Челси“, каза Тери пред The Sun през август. „Работя на непълно работно време, обичам да работя с децата, обичам да предам знанията и опита си на тези момчета.“, допълни той.

Джем Юмеров
