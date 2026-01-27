"Надявам се Арбелоа да се провали": "Фен" на Барселона очаква нова издънка на "Бернабеу"

Назначаването на Алваро Арбелоа начело на Реал Мадрид продължава да предизвиква дилеми у футболните фенове. Както е известно, Шаби Алонсо напусна поста си като старши треньор, само седем месеца след като пое отбора. "Кралете" обявиха напускането му само ден след загубата с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания. Ръководството реши Алваро Арбелоа, който водеше втория отбор, да наследи Алонсо. Мнозина останаха недоволни от раздялата с испанеца, извел Байер Леверкузен до титлата в Бундеслига, докато други приветстваха решението, смятайки че той не е подходящ за работата.

Легенда на Арсенал се надява Арбелоа да се издъни на "Бернабеу"

Не всички обаче подкрепят Арбелоа да успее на "Бернабеу". Бившият нападател на Арсенал и Русия Андрей Аршавин отново предизвика полемика, този път с отворената си критика към Реал Мадрид и испанския тактик. В откровено интервю за Match TV (h/t AS) Аршавин заяви, че не е никак впечатлен от ситуацията в Мадрид под ръководството на Арбелоа. Размишлявайки върху позицията на "кралете" в класирането, Аршавин призна, че е очаквал нещата да изглеждат много по-зле за испанския гранд.

ОЩЕ: Моуриньо отправи сериозни критики към Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Челси относно треньорския им избор

Ето какво каза Аршавин:

"Изненадан съм, че Барселона е само с една точка пред тях в класирането. Реал Мадрид се представяше толкова зле, че мислех, че позицията им ще е различна. Въпреки това Арбелоа все още е в трудна ситуация", каза руснакът, след което отиде още по-далеч, като открито заяви надеждата си, че Арбелоа ще се провали. Бившият нападател, който никога не е крил симпатията си към Барселона, постави под съмнение способността на треньора на Мадрид да управлява съблекалнята. "Като фен на Барселона, се надявам Арбелоа да се провали. За него ключът е да се свърже с играчите, а не да измисля стратегии. Шаби Алонсо не успя да го направи."

Откритата подкрепа на Аршавин за Барселона не е нищо ново, тъй като руската икона неведнъж е заявявала публично, че е фен на каталунците. Миналата година той беше замесен в голям скандал, които разгневи феновете на клуба от испанската столица. Бившият звезден играч на Арсенал беше забелязан в магазин на Реал Мадрид, облечен с фланелка на Барселона с името си на гърба. Необичайната и провокативна сцена предизвика както смях, така и възмущение, тъй като Аршавин отново ясно показа чувствата си към "кралския" клуб.

ОЩЕ: Легенда на Реал Мадрид посочи основен проблем на "Бернабеу", струвал скъпо на Шаби Алонсо