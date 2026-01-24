Моуриньо отправи сериозни критики към Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Челси относно треньорския им избор

Дните на Жозе Моуриньо във Висшата лига и Ла лига може би са приключили, но той все още следи отблизо случващото се в бившите си клубове. Специалния се радва на невероятно успешна кариера, продължаваща повече от две десетилетия, като треньор на някои от най-добрите отбори в Европа, включително Реал Мадрид, Челси, Интер, Манчестър Юнайтед, Порто, сред много други. Сега, след като се завърна в родната си страна с Бенфика, 62-годишният треньор изглежда, че отправи лека забележка към бившите си отбори и последните им назначения на мениджъри.

Моуриньо останал изненадан от случващото се в Юнайтед, Челси и Реал

След загубата на отбора му с 2:0 от Ювентус в Шампионската лига в сряда, Моуриньо изрази изненадата си, че мениджъри без опит могат да получат роли в исторически клубове. Три от бившите отбори на Моуриньо - Манчестър Юнайтед, Челси и Реал Мадрид - назначиха съответно Майкъл Карик, Лиъм Розениор и Алваро Арбелоа, като нито един от тях не може да се похвали с повече от пет години опит като треньор в елитната дивизия. "За мен е изненада, когато треньори без история и без постигнати резултати имат възможността да наставляват най-важните отбори в света. Това е истинската изненада", обясни Моуриньо. "Когато Милан наема Макс Алегри, когато Ювентус наема Лучано Спалети или когато Рома избира Джан Пиеро Гасперини, това никога не е изненада."

ОЩЕ: Жозе Моуриньо с остър коментар за бившия си отбор: "Фенербахче не беше на моето ниво"

Ситуацията в Манчестър, Лондон и Мадрид

След като се бореше да спечели футболни мачове, особено по време на празничния период срещу по-слаби отбори, Рубен Аморим беше уволнен от Манчестър Юнайтед. Не помогна и фактът, че португалският специалист предизвика Ineos по време на пресконференция по-малко от 24 часа преди сър Джим Ратклиф да реши да се раздели с него. Това решение в крайна сметка доведе до назначаването на Майкъл Карик за главен треньор на Юнайтед до края на сезона. Бившият английски национал преди това беше временен мениджър на клуба за кратък период през 2021 г., но сега може да се похвали с рекорд от четири мача без загуба на този пост. Въпреки това, има съмнения дали Карик е направил достатъчно, за да заслужи работа на "Олд Трафорд" на пълно работно време.

Междувременно в Лондон решиха да започнат новата година на чисто, освобождавайки Енцо Мареска в първия ден от 2026 г. Въпреки че изведе Челси до триумф на Световното клубно първенство и Лигата на конференциите и записа 55 победи в 90 мача, италианецът бе уволнен след серия неубедителни резултати. На негово място дойде Лиъм Розениор. Преди да поеме руля на "Стамфорд Бридж", англичанинът е бил начело на Хъл Сити и Страсбург.

В испанската столица пък Шаби Алонсо бе заменен от Алваро Арбелоа. Преди това 43-годишният специалист бе треньор на юношите и Реал Мадрид Кастиля. Резултатите му начело на втория отбор на "кралете" не бяха впечатляващи и мнозина предположиха, че престоят му на "Бернабеу" няма да продължи дълго. Тази опция все още не е изключена, но победата с 6:1 над Монако в Шампионска лига освободи малко напрежение около Арбелоа и засега стабилизира ситуацията. Феновете на мадридчани все пак призовават за кардинални промени, сред които и оставка на президента Флорентино Перес.