Легенда на Реал Мадрид посочи основен проблем на "Бернабеу", струвал скъпо на Шаби Алонсо

Когато Шаби Алонсо беше обявен за нов треньор на Реал Мадрид след напускането на Карло Анчелоти, мнозина очакваха испанецът да бъде движещата сила зад нова ера на "Бернабеу", каквато може би не е виждана досега в испанската столица. За съжаление, не всичко се разви по план. След силен старт, с 14 победи в първите 15 мача, нещата започнаха да се влошават през ноември и декември, а след загубата с 2:3 от Барселона за Суперкупата на Испания, клубът реши да уволни Алонсо, въпреки че резултатите се подобряваха по това време.

Гарет Бейл коментира освобождаването на Алонсо

Макар че мнозина биха посочили слабата форма като основна причина за напускането на Алонсо, една от доскорошните звезди на "Бернабеу", който има богат опит под ръководството на различни наставници на "кралете", посочи разрива между играчите и испанеца, и е напълно прав. В интервю за TNT Sports Гарет Бейл обясни защо мандатът на Алонсо в Реал Мадрид не се разви така, както мнозина очакваха, и посочи като причина един конкретен аспект - разликата между треньорската и мениджърската работа. Легендата на Уелс заяви:

"За да успееш в Реал Мадрид, не е нужно да правиш толкова много тактически промени. Трябва да можеш да управляваш егото в съблекалнята, трябва да го галиш. В съблекалнята има суперзвезди, които могат да променят мача за миг. Да, може да се каже, че Алонсо е страхотен треньор и тактик, но в Мадрид очевидно не се получи."

ОЩЕ: "Перес - вън!": Феновете на Реал Мадрид призоваха за оставка и попиляха звездите на "Бернабеу"

Най-добрият пример за това беше връзката между Винисиус Жуниор и Алонсо. Бразилецът не прие добре факта, че понякога беше изваждан от игра, и всички знаем какъв ефект върху отбора имаше избухването му срещу Алонсо след смяната му в Ел Класико през октомври, и точно за това говори Бейл. Алонсо не успя да се справи адекватно със ситуацията, която последва, и в крайна сметка това доведе до неговото падение в съблекалнята. Когато сравните предишните мениджъри на Мадрид, Зинедин Зидан и Анчелоти, те бяха по-известни с уменията си за управление на хора, отколкото с тактическия си гений.

Както каза Бейл, няма как да се отрече, че Алонсо е блестящ тактически треньор, но способността да управлява играчите и техните личности е също толкова важна и за съжаление именно в това испанецът се провали в Реал Мадрид. Въпросът бе коментиран и от друга фигура, свързана с "кралете", според която Алонсо е уволнен заради "група разглезени деца".