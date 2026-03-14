Новият стадион на Ман Юнайтед ще си остане мираж: 9 цифри повече или 10 години по-късно

Проблемите на Манчестър Юнайтед от много време не са само на терена. Едно от основните неща, които от клуба трябва да подобрят е състоянието на емблематичния стадион „Олд Трафорд“. На „Театъра на мечтите“ се наблюдават течове всеки път когато вали дъжд, а това не е рядкост в Манчестър. Решението, което ръководството взе беше за изграждане на нов стадион, като за изграждането му се очакваше да бъдат платени 2 милиарда паунда. Но тези планове може да бъдат осуетени, като сумата ще нарастне с още 9 цифри до 3 милиарда паунда.

Собственикът на земята иска 400 милиона паунда

Изграждането на новия стадион на Манчестър Юнайтед може да си остане мираж, след като сумата от 2 се повиши на 3 милиарда паунда. Основната причина за тази финансова пречка е земята до настоящия стадион на „червените дяволи“ – „Олд Трафорд“. От клуба искат да закупят терен именно до него, но компанията, чиято собственост е земята, иска 400 милиона паунда за нея.

Проектът за нов стадион може да се удължи с 10 години

Така финансовата ситуация за изграждането на новия стадион се изменя драстично и предвидената сума от 2 милиарда паунда със сигурност няма да е достатъчна. За терен от Манчестър Юнайтед са били предвидили 50 милиона паунда. Но компанията „Freightliner“, която е собственик на земята, иска 8 пъти по-голяма сума. Има вариант цената на парцела да бъде определена със заповед за принудително откупуване, но този сценарий ще удължи времето за реализиране на проекта с 10 години.

