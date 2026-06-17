Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - без изненади в групите на Франция и Аржентина

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започна на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Мексико 1 1 0 0 2:0 3 2 Южна Корея 1 1 0 0 2:1 3 3 Чехия 1 0 0 1 1:2 0 4 Южна Африка 1 0 0 1 0:2 0

Група B

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Канада 1 0 1 0 1:1 1 2 Босна и Херцеговина 1 0 1 0 1:1 1 3 Катар 1 0 1 0 1:1 1 4 Швейцария 1 0 1 0 1:1 1

Група C

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Шотландия 1 1 0 0 1:0 3 2 Мароко 1 0 1 0 1:1 1 3 Бразилия 1 0 1 0 1:1 1 4 Хаити 1 0 0 1 0:1 0

Група D

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 САЩ 1 1 0 0 4:1 3 2 Австралия 1 1 0 0 2:0 3 3 Турция 1 0 0 1 0:2 0 4 Парагвай 1 0 0 1 1:4 0

Група E

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Германия 1 1 0 0 7:1 3 2 Кот д'Ивоар 1 1 0 0 1:0 3 3 Еквадор 1 0 0 1 0:1 0 4 Кюрасао 1 0 0 1 1:7 0

Група F

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Швеция 1 1 0 0 5:1 3 2 Япония 1 0 1 0 2:2 1 3 Нидерландия 1 0 1 0 2:2 1 4 Тунис 1 0 0 1 1:5 0

Група G

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Нова Зеландия 1 0 1 0 2:2 1 2 Иран 1 0 1 0 2:2 1 3 Белгия 1 0 1 0 1:1 1 4 Египет 1 0 1 0 1:1 1

Група H

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Уругвай 1 0 1 0 1:1 1 2 Саудитска Арабия 1 0 1 0 1:1 1 3 Испания 1 0 1 0 0:0 1 4 Кабо Верде 1 0 1 0 0:0 1

Група I

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Франция 1 1 0 0 3:1 3 2 Норвегия 1 1 0 0 4:1 3 3 Сенегал 1 0 0 1 1:3 0 4 Ирак 1 0 0 1 1:4 0

Група J

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Аржентина 1 1 0 0 3:0 3 2 Австрия 1 1 0 0 3:1 3 3 Йордания 1 0 0 1 1:3 0 4 Алжир 1 0 0 1 0:3 0

Група K

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Португалия 0 0 0 0 0:0 0 2 ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0 3 Узбекистан 0 0 0 0 0:0 0 4 Колумбия 0 0 0 0 0:0 0

Група L