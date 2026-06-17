Георги Градев изригна: Правилото на БФС „4+1“ не работи за развитието на българския футбол, а като скрита такса!

Адвокатът по спортно право – Георги Градев, сподели в социалните мрежи за решение на съда в КАС от последните часове. Арбитражът е решил за нелегитимно правило по терените в Румъния, което е сходно с правило 4+1“ на БФС. В тази връзка Градев припомни, че с негова жалба вече има отворена процедура в Европейската комисия срещу родната централа по същия въпрос и се очаква произнасяне на органа.

Градев направи сравнение с подобно правило в Румъния

„Лоша новина за БФС от съда в Лозана. В последните месеци много се говори за т.нар. „правило 4+1“ на БФС. Но малко хора обясняват какво всъщност представлява то и защо според мен противоречи на правото на Европейския съюз“.

„Какво е „правило 4+1“ на БФС? Накратко, БФС задължава клубовете от Първа лига да използват определен брой футболисти, които са местно тренирани и/или имат право да играят за националните отбори на България. На практика клубът трябва да има минимум петима такива футболисти в тимовия лист, като поне четирима от тях трябва да започнат като титуляри. Оттук идва и популярното название „4+1“.

„Ако клубът не иска да спазва правилото, той трябва да плати сума, свързана със солидарното плащане от УЕФА — приблизително 200 000 евро. Така правилото не работи като реална мярка за развитие на български футболисти, а като скрита такса. Ако имаш пари — плащаш и не го спазваш. Ако нямаш — трябва да го спазваш, независимо дали това отговаря на спортната логика, качеството на състава или стратегията на клуба“, се казва в част от поста на Градев в социалните мрежи.

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