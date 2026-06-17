Меси след хеттрика си: Постигнах всичките си мечти, сега просто се наслаждавам

Капитанът на Аржентина Лионел Меси заяви след хеттрика си за победата с 3:0 над Алжир, че е имал късмета да изпълни всичките си мечти във футбола и сега продължава да се наслаждава на играта. 38-годишният футболист отбеляза хеттрик, с което се изравни с Мирослав Клозе по най-много голове в историята на турнира. Сега Меси ще опита отново да спечели световната титла с Аржентина, след като го направи и преди четири години на турнира в Катар.

На 39 години: Меси иска да се забавлява на терена

„Всичко, което преживявам в момента, е бонус. Имах късмета да постигна всичките си мечти и дори повече, отколкото някога съм мечтал, както професионално, така и лично. В момента просто се наслаждавам, че съм част от страхотен отбор, чувствам се добре и мога да се забавлявам на терена. Това е много повече, отколкото можех да си представя като дете“, каза Меси, цитиран от официалния сайт на ФИФА.

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Меси, който навършва 39 години на 24 юни, стана най-възрастният голмайстор на Аржентина на Световното първенство. Меси държи рекорда и за най-млад голмайстор на Аржентина на Световното първенство, след като отбеляза на 18 години на дебютното си Световно първенство през 2006 г. в Германия. Аржентина ще играе срещу Австрия във втория кръг на Мондиал 2026, а Алжир ще се изправи срещу Йордания.

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