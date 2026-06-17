След Винисиус: Звезда на Франция също се оплака от терените на Мондиал'26 (ВИДЕО)

Френският полузащитник Адриен Рабио изрази загриженост относно качеството на терена на стадион „MetLife“ в Ню Джърси след победата с 3:1 над Сенегал, повтаряйки разочарованието на бразилския нападател Винисиус Жуниор от сухотата на настилката. Рабио, който направи асистенция в първия мач на Франция от група I, коментира, че теренът, предназначен за финала на Световното първенство през юли, се усеща по-малко като истински и по-скоро като изкуствена настилка.

Дидие Дешан подкрепи Рабио

Adrien Rabiot et Bradley Barcola ont déploré l'état de la pelouse du Metlife Stadium, après la victoire des Bleus (3-1) face au Sénégal pour leur entrée en Coupe du monde. pic.twitter.com/243q6TBrFM — L'Équipe (@lequipe) June 16, 2026

„Теренът... Дори не знам дали може да се нарече така. Усещаше се по-скоро като изкуствена настилка - доста твърд и нестабилен“, каза Рабио, цитиран от агенция Reuters.

Междувременно селекционерът на френския тим Дидие Дешан нарече терена „специална настилка“, когато го попитаха за това на пресконференция.

„Мисля, че вероятно има бетон отдолу. Теренът се усещаше различно от миналогодишното Световно клубно първенство по футбол. Отскачането на топката е малко по-различно“, заяви Дешан, добавяйки, че отборът му се приспособява към условията.

По-рано на Мондиал 2026 бразилецът Винисиус също изрази опасения относно терена, след като равенството 1:1 с Мароко в първата среща, която се проведе там в събота. „През второто полувреме, с жегата, теренът изсъхва много бързо. Играта става много бавна“, каза тогава Винисиус.

ОЩЕ: Страшно слаба и страшно силна: Франция показа две лица за старт на Мондиала - рекорди на Мбапе и заявка за титлата!