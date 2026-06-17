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Българска музикална асоциация участва в 14-ия European Forum on Music, посветен на музиката, здравето и благополучието

17 юни 2026, 10:13 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска музикална асоциация
Българска музикална асоциация участва в 14-ия European Forum on Music, посветен на музиката, здравето и благополучието

От 9 до 12 юни 2026 г. в Тимишоара, Румъния, се проведе 14-ото издание на European Forum on Music (EFM) – една от водещите европейски платформи за професионален диалог в музикалния сектор. Форумът, организиран от Европейския музикален съвет (European Music Council – EMC) в партньорство с Asociația Scena Muzicală и Центъра за проекти на община Тимишоара, събра музикални професионалисти, артисти, изследователи, културни организации и представители на публичния сектор от цяла Европа около темата "Music, Health and Wellbeing".

Българска музикална асоциация беше представена на форума чрез активното участие на Мила Георгиева – зам.-председател на Управителния съвет на БМА и председател на Управителния съвет на EMC, която откри официално събитието.

В откриващата си реч тя постави акцент върху тема, която често остава извън центъра на разговорите за култура – условията на труд и благополучието на самите музикални професионалисти.

Източник: Българска музикална асоциация

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Сред основните послания беше, че разговорът за музиката като инструмент за здраве, възстановяване и социална свързаност не може да бъде отделен от реалността, в която работят хората в сектора. Бяха поставени въпроси за нарастващата несигурност, прегарянето, липсата на устойчиви модели на заетост и подценяването на икономическата стойност на артистичния труд.

Източник: Българска музикална асоциация

Според отправеното послание достъпът до музика и културни преживявания не трябва да бъде привилегия, а естествена част от ежедневния живот. Същевременно устойчива музикална екосистема не може да съществува без признание, че артистичният труд е професионален труд, който изисква справедливо възнаграждение и адекватни условия за развитие.

Програмата на форума включи панели, работилници, проектни презентации и музикални формати, посветени на ролята на музиката в процесите на грижа, възстановяване, психично здраве, социално включване и изграждане на устойчиви общности. Участниците обсъдиха и как културните политики могат да подкрепят по-добри условия за работа и по-здравословна професионална среда в музикалния сектор.

Сред ключовите изводи от тазгодишното издание беше необходимостта темите за благополучието на артистите, справедливото възнаграждение и достъпа до култура да бъдат разглеждани като част от дългосрочните културни политики в Европа.

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Участието на Българска музикална асоциация в European Forum on Music е част от последователните усилия на организацията за активно присъствие в европейските процеси по формулиране на политики и за защита на интересите на българските музикални професионалисти в международен контекст.

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БМА Мила Георгиева Европейски музикален съвет Българска музикална асоциация European Forum on Music
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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