Българско сдружение настоява Европа да наблюдава процеса срещу Драги Каров

За европейско наблюдение върху съдебното производство срещу Драги Каров от Велес и прилагането на стандартите за свобода на изразяване в Република Северна Македония призовават в меморандум до Европейската комисия и Европейския парламент на Сдружението „Потомци на бежанци и преселници от територията на Северна Македония и приятели“ със съпредседатели проф. Спас Ташев и Илия Стояновски.

Поводът е условната присъда на Драги Каров, който според последна инстанция в Скопие е признат за виновен за разпространение на расистки и ксенофобски материали чрез компютърна система“, заради публикуван коментар в социалната мрежа Facebook. Припомняме, че постът му съдържаше думата "сърбомани" и беше в отговор на реалния език на омразата на Канал 5 и нейния директор Иван Мирчевски, който наричаше българките евтини проститутки, а българите фашистки окупатори.

„Ние не оспорваме правото на държавите да преследват прояви на действителна реч на омразата, расизъм, ксенофобия или подбуждане към насилие. Считаме обаче, че конкретният случай поставя сериозни въпроси относно съответствието на съдебната практика с европейските стандарти за свобода на изразяване, закрепени в чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека“, смятат още от сдружението.

Те искат още случаят да бъде отчетен в бъдещите доклади на Европейската комисия относно напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз. ОЩЕ: Болен от рак и с присъда: 72-годишният македонски българин Драги Каров не се страхува, защото е тормозен цял живот

Терминът „Сърбомани“

Според сдружението особено безпокойство буди фактът, че съдът е приел употребата на термина „сърбомани“ като част от състава на престъплението, без да извърши задълбочен анализ на историческия, политическия и обществен контекст на това понятие.

„Терминът „сърбоман“ има дългогодишна употреба в балканската политическа и историческа литература. Той традиционно обозначава политическа или национална ориентация, а не етнически произход. Поради това неговото използване следва да бъде разглеждано като политическа квалификация в рамките на обществен дебат, а не като израз на етническа омраза.

Следва да се отчете и обстоятелството, че подобни интерпретации присъстват в научната литература, включително в публикации на автори от Република Северна Македония. В изследването на д-р Климент Джамбазовски „Културно-обществените връзки на македонците със Сърбия през XIX век“, издадено от Института за национална история в Скопие през 1960 г., са публикувани документи на сръбския държавник Стоян Новакович относно македонизма“, отчитат още от сдружението.

В тази връзка те питат дали наказателноправната санкция е била необходима и пропорционална в едно демократично общество и дали съдът е извършил достатъчно задълбочен анализ на разграничението между реч на омразата и политическо мнение.

Снимка: От книгата на Климент Джамбазовски „Културно-обществените връзки на македонците със Сърбия през XIX век“, Институт за национална история. Скопие, 1960.

Кой е Драги Каров?

„Случаят придобива още по-голяма обществена значимост поради факта, че Драги Каров е публично известен представител на българската общност в Република Северна Македония. Следва да се отбележи, че той и преди е бил обект на наказателно преследване от страна на властите в страната. Той е един от дейците от 1990 г. за отделяне на днешна Северна Македония от Югославия и е призовавал за изтеглянето на югославската армия. Заради запалването на югославското знаме той е арестуван и от съдебните власти на обявилото независимост Скопие е осъден на лишаване от свобода за една година. По време на задържането му са документирани случаи на тежко физическо и психическо малтретиране. През 2008 г. Драги Каров отново е подложен на съдебно преследване, защото в личния си имот е построил паметник на водача на ВМРО Тодор Александров и е издигнал българското знаме“, посочват от сдружението.

Според тях по този начин настоящото производство не може да бъде разглеждано изолирано, а следва да бъде оценявано в контекста на продължаваща повече от три десетилетия поредица от конфликти между Драги Каров и държавните власти. ОЩЕ: Омраза срещу българите и дискриминация: Ето колко са случаите на месец в Северна Македония